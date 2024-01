Flachau 2024: Vlhová po druhom mieste v slalome vo Flachau: Robila som veľa chýb (video)

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová skončila na druhom mieste v utorňajšom nočnom slalome Svetového pohára v rakúskom stredisku Flachau. Na víťazku Mikaelu Shiffrinovú stratila 27 stotín sekundy. Američanka si pripísala 94. triumf v prestížnom seriáli, čím zlepšila svoj rekord. Tretia skončila Sara Hectorová zo Švédska s mankom 1,11 s a dosiahla prvé pódium v najtočivejšej disciplíne.



Američanka svojím 57. triumfom v slalome potvrdila pozíciu líderky celkového poradia SP i priebežnej klasifikácie disciplíny. Dosiahla už piaty triumf vo Flachau a je najúspešnejšia lyžiarka v tomto stredisku. Vyhrala aj v rokoch 2013, 2014, 2018 a 2021. Shiffrinová v priebežnom poradí disciplíny vedie o 25 bodov pred Vlhovou. Slovenka sa vďaka druhému miestu dostala na druhé miesto v celkovej klasifikácii SP, za Shiffrinovou zaostáva o 227 bodov.



"Bol to boj od štartu až do cieľa. Neviem prečo, ale robila som strašne veľa chýb a mala som problém s predozadnou rovnováhou a bojovala som o udržanie na trati. Stala sa mi aj nepríjemnosť, keď sa mi zlomila bránka, ale našťastie mi nešla popod lyže. Kto urobí menej chýb, ten vyhráva. Ja som ich urobila v druhom kole veľa a je to druhé miesto. Nemám si však, čo vyčítať. Vždy do toho dávam maximum. Víťaz však môže byť len jeden. Mikaela bola rýchlejšia," uviedla Vlhová v cieli.



Vlhová viedla po 1. kole na prestížnom podujatí pod umelým osvetlením, no len s minimálnym náskokom siedmich stotín pred Shiffrinovou. Slovenka minulý rok triumfovala so šestkou a rovnaké číslo si vyžrebovala aj tentoraz. V prvej časti jej dlhšie trvalo, kým chytila rytmus, ale mala takmer totožný čas ako Američanka. Na ďalších medzičasoch ťažila z ľadového povrchu, ktorý je optimálny pre Vlhovej agresívny štýl a mala náskok 16 stotín. V záverečnej pasáži však bola o niečo pomalšia ako jej najväčšia rivalka a v cieli mala len minimálny náskok. "Môj pocit nebol zlý, ale boli tam drobné chyby, kde som stratila niekoľko stotín. Snažila som sa ísť naplno, pretože trať bola ľahká. Trocha mi robil problém sneh, no nakoniec je z toho prvé miesto. Teším sa, že prvé kolo dopadlo dobre. V druhom to bude boj," uviedla Vlhová v rozhovore pre RTVS.

Američanka predviedla dynamickú jazdu od prvého oblúku bez výraznejších chýb a v cieli mala k dobru priepastných 1,19 sekundy pred dovtedajšou líderkou Nemkou Lenou Dürrovou. Shiffrinová mala minimálnu stratu na Slovenku a v druhom kole chcela zaútočiť na piaty triumf na zjazdovke Hermanna Maiera: "Som spokojná s prvým kolom. Bola som šťastná, keď som prišla do cieľa. Myslím si, že som dobre lyžovala, mala som dobre načasované oblúky. Tento kopec je pre mňa výzva, pretože sú tu vlny a špeciálne, keď nemám žiadnu spätnú väzbu od dievčat predo mnou." Tretia bola Anna Swennová-Larssonová zo Švédska (+0,52 s). Menej ako sekundu strácala už len jej krajanka Sara Hectorová s mankom 92 stotín.



Druhé kolo vyšlo Lare Colturiovej reprezentujúcej Albánsko. Najlepšou druhou jazdou sa posunula z 26. pozície až na deviatu. Dürrová chcela zaútočiť z priebežnej siedmej priečky, no nevyšla jej druhá jazda a skončila až pätnásta. Po nej štartovala Michelle Gisinová, ktorá mala problém s palicou, ale napriek tomu prekonala čas krajanky a priebežnej líderky Camille Rastovej. Hectorová ju však zdolala o 27 stotín sekundy a súhrnným časom bola lepšia aj ako Swennová-Larssonová a dosiahla prvé pódium v slalome. Shiffrinová mala veľký náskok, predviedla čistú jazdu a v cieli bol prvá o priepastných 1,11 sekundy. Vlhová sa pustila opäť agresívne a na druhom medzičase mal náskok dvoch desatín. Potom však urobila chybu, ktorá ju stála víťazstvo.



"Som veľmi hrdá na svoj dnešný výkon. Chcem veľmi poďakovať za podporu môjmu tímu. Ďakujem aj fanúšikom aj keď viem, že ich tu je veľa zo Slovenska," uviedla Shiffrinová pre televíziu FIS.

výsledky slalomu SP vo Flachau:

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:49,35 min., 2. Petra VLHOVÁ (SR) +0,27 s, 3. Sara Hectorová (Švéd.) +1,11, 4. Michelle Gisinová (Švaj.) +1,38, 5. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) +1,45, 6. Camille Rastová (Švaj.) +1,83, 7. Katharina Liensbergerová (Rak.) +2,10, 8. Dženifera Germaneová (Lot.) +2,36, 9. Lara Colturiová (Alb.) +2,49, 10. Andrine Marstölová (Nór.) +2,81





celkové poradie SP (po 20 zo 43 súťaží):

1. Shiffrinová 1029 b., 2. VLHOVÁ 802, 3. Federica Brignoneová (Tal.) 787, 4. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 749, 5. Sofia Goggiová (Tal.) 582, 6. Hectorová 518





poradie v slalome (7 z 11):

1. Shiffrinová 530, 2. VLHOVÁ 505, 3. Lena Dürrová (Nem.) 366, 4. Hectorová 246, 5. Gisinová 242, 6. Liensbergerová 209