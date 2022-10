Pôjde Život-NS do volieb samostatne alebo s niekým iným? Taraba povedal, čo zaváži pri rozhodovaní

4.10.2022 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec Národnej rady SR a predseda mimoparlamentnej strany Život – Národná strana Tomáš Taraba zatiaľ ešte nevie, či jeho strana pôjde do ďalších parlamentných volieb samostatne, alebo spoločne s iným politickým subjektom. Ako povedal v relácii týždenníka Plus7dní Karty na stôl, rokovania na túto tému zatiaľ ešte s inými politickými subjektmi neviedli.„My si k tomuto ako strana sadneme a ak nebude riešenie, kde vieme jasne obhájiť svoj program, tak pôjdeme samostatne. Keď niekto povie, že v spoločnej spolupráci bude presadzovať naše priority, tak potom sa dohodneme,“ povedal Taraba.Zároveň dodal, že debatu na túto tému odmietajú viesť teraz, pretože by im to zväzovalo ruky pri slobodnom výkone poslaneckého mandátu.