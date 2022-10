Progresívci na šesť mesiacov zablokujú ťaženie Záborskej za sprísnenie interrupcií, hnutie našlo dieru v rokovacom poriadku

Záborská chce obmedziť práva žien

Obmedzený prístup k interrupciám

4.10.2022 (Webnoviny.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) chce obštrukciou na šesť mesiacov zabrániť Anne Záborskej (OĽaNO)) obmedzovať ženám prístup k interrupciám.Do parlamentu predložilo na septembrovú schôdzu zákon o pomoci tehotným ženám, svoj návrh však z rokovania schôdze sťahuje. Pred troma dňami totiž návrh s touto témou podala aj poslankyňa Záborská."My sme našli v rokovacom poriadku nástroj, ako pani Záborskú zastaviť - v prípade stiahnutia návrhu predkladateľom platí, že návrh v tej istej veci nesmie byť šesť mesiacov zaradený na schôdzu parlamentu. Toto pravidlo je možné prelomiť len na návrh predsedu parlamentu, ktorý musí schváliť väčšina poslancov a poslankýň,” vysvetlila podpredsedníčka a kancelárka PS Lucia Plaváková Poslanci a poslankyne teraz podľa jej slov budú musieť ukázať, či chcú, aby sa na pôde parlamentu rokovalo o obmedzovaní práv žien.Plaváková sa domnieva, že ak by Anne Záborskej išlo o socioekonomickú pomoc pre ženy, podporila by návrh PS. "Teraz však znovupodaním svojho už raz neschváleného návrhu odkryla svoj skutočný zámer, a síce, že jej ide a vždy šlo len o obmedzenie prístupu žien k bezpečným interrupciám," povedala Plaváková a dodala, že nedopustia, aby sa zo Slovenska stalo ďalšie Poľsko.Záborská podľa hnutia využila anomáliu s predĺžením septembrovej schôdze a predložila svoj návrh napriek tomu, že ide o zákon v tej istej veci ako ten z dielne PS. Poslanec parlamentu a podpredseda PS Tomáš Valášek podával návrh PS už pred viac ako mesiacom."Extrémisti v parlamente sa opakovane snažia svojimi návrhmi vrátiť Slovensko niekam do minulosti, keď ženy nemali právo slobodne sa rozhodovať. Ani my však nikdy nevzdáme náš boj za ľudské práva a práva žien a naďalej budeme Slovensko posúvať k modernej európskej krajine,” uviedol Valášek.