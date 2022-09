Pojednávanie s bývalým špeciálnym prokurátorom Kováčikom pokračovalo, nestihli však vypočuť všetkých svedkov

Oslobodenie šéfa takáčovcov

Založenie zločineckej skupiny

9.9.2022 (Webnoviny.sk) - Na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici v piatok pokračovalo hlavné pojednávanie v trestnej veci, v ktorej je bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik obžalovaný zo zločinu prijímania úplatku a Peter Kočš z prečinu podplácania.„Na dnešnom hlavnom pojednávaní bol prítomný len obžalovaný Dušan K., súd voči druhému obžalovanému koná ako proti ušlému. Pred súdom vypovedal jeden svedok, ktorého výsluch prerušili, ďalší dvaja predvolaní svedkovia dnes vypočutí byť nestihli a budú súdom predvolaní opätovne. Hlavné pojednávanie bude pokračovať 10. novembra," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa špecializovaného trestného súdu Katarína Kudjaková. Podľa obžaloby podnikateľ Peter Košč, ktorý má blízko k Slovenskej informačnej službe a momentálne je na úteku, podplatil Dušana Kováčika sumou 50-tisíc eur. Ten mal za odmenu blokovať stíhanie v dvoch trestných veciach. Najvyšší súd SR (NS SR) uznal 24. mája tohto roku Kováčika za vinného z toho, že prijal úplatok 50-tisíc eur za to, že Úrad špeciálnej prokuratúry v roku 2017 nepodal sťažnosť proti prepusteniu šéfa zločineckej skupiny takáčovci Ľubomíra Kudličku z väzby.Jeho vinu odvolací súd tiež uznal v prípade prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti, keď neoprávnene poskytol spisy k trestným veciam bývalému šéfovi daňových kriminalistov Ľudovítovi Makóovi . Za to mu uložil trest osem rokov väzenia a peňažný trest 100-tisíc eur.Špecializovaný trestný súd pôvodne uznal Kováčika za vinného aj zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zneužívania právomoci verejného činiteľa.Za to mu uložil trest 14 rokov väzenia a tiež trest prepadnutia majetku. NS SR však tento verdikt zrušil, keďže predmetné skutky podľa odvolacieho senátu neboli preukázané.