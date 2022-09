Pojednávanie v kauze dvoch exfunkcionárok finančnej správy pokračuje, vypovedal aj Imrecze

Exfunkcionárky sa bránia

Bez dohody s prokurátorom





V rámci akcie Mýtnik III obvinili orgány činné v trestnom konaní minulý rok bývalú riaditeľku odboru právnych služieb finančnej správy Denisu Ž. a bývalú riaditeľku odboru verejného obstarávania finančnej správy Kornéliu Č. Ďalšia obvinená v rámci akcie Mýtnik III, bývalá prezidentka finančnej správy



Vo veci Denisy Ž. a Kornélie Č. súd už rozhodol o vine prostredníctvom trestného rozkazu. Keďže však obe podali proti rozhodnutiu odpor, bolo vytýčené hlavné pojednávanie.



V rámci akcie Mýtnik III obvinili orgány činné v trestnom konaní minulý rok bývalú riaditeľku odboru právnych služieb finančnej správy Denisu Ž. a bývalú riaditeľku odboru verejného obstarávania finančnej správy Kornéliu Č. Ďalšia obvinená v rámci akcie Mýtnik III, bývalá prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová vinu priznala a v rámci dohody o vine a treste jej súd uložil podmienečný trest.Vo veci Denisy Ž. a Kornélie Č. súd už rozhodol o vine prostredníctvom trestného rozkazu. Keďže však obe podali proti rozhodnutiu odpor, bolo vytýčené hlavné pojednávanie.

20.9.2022 (Webnoviny.sk) - Výsluchom bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho pokračovalo v utorok na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku hlavné pojednávanie vo veci dvoch bývalých funkcionárok Finančného riaditeľstva SR Denisy Ž. a Kornélie Č. Tie sú obžalované zo zločinu prijímania úplatku.Predmetom obžaloby je podľa Úradu špeciálnej prokuratúry podozrenie z prijatia úplatkov, ktoré mali súvisieť so zmluvnými vzťahmi a správou IT produktov na finančnej správe. Konkrétne podľa obžaloby Denisa Ž. prijala od podnikateľa Michala Suchobu prostredníctvom práve bývalého prezidenta finančnej správy Imreczeho sumu 30 000 eur a Kornélia Č. 20 000 eur. Obe obžalované pred súdom ešte v pondelok 19. septembra deklarovali svoju nevinu.Svedok na pojednávaní potvrdil verziu orgánov činných v trestnom konaní. „Samozrejme, trvám na tom, že to, čo som vypovedal pred súdom, je pravda," povedal pre médiá Imrecze. Doplnil, že spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní považuje za správnu.Zároveň Imrecze povedal, že spôsob, akým odmenil dve obžalované exfunkcionárky „nebol šťastný". To, že ony jeho tvrdenia odmietajú, považuje za ich absolútne právo. „Bránia sa," skonštatoval s tým, že stratégia obhajoby je vecou rozhodnutia každého stíhaného.Imrecze, ktorý je takisto trestne stíhaný, zároveň opakovane odmietol, že by ho niekto nútil spolupracovať s vyšetrovacími orgánmi. „Určite očakávam, že tá spolupráca bude pri nejakom finálnom účte zohľadnená v maximálnej možnej legálnej miere," uviedol s tým, že momentálne žiadnu dohodu s prokurátorom nemá. Dodal, že je pripravený pred súdom vypovedať aj v hlavnom procese v rámci kauzy Mýtnik.