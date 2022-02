Pojednávanie v kauze prípravy vraždy exstarostu Marianky pokračuje, vypočúvajú svedkov

Výsluch svedkov

Odmena za vraždu 35-tisíc eur

23.2.2022 (Webnoviny.sk) - Na pôde Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku v stredu pokračuje hlavné pojednávanie v prípade prípravy vraždy bývalého starostu obce Marianka v okrese Malacky Dušana Statelova.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry v tejto kauze obžaloval developera Kamila B., Romana B. a Milana D. pre skutky obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu prípravy spáchaného formou spolupáchateľstva, zločinu útoku na verejného činiteľa a zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Všetci traja ešte na začiatku februára deklarovali svoju nevinu.Súd sa v stredu zaoberá výsluchom svedkov navrhnutých obhajobou, pričom vyjadrovať sa mali ku skutku podpálenia starostovej stodoly zo začiatku roku 2021. Jedna zo svedkýň vypovedala, že sa v noci 31. januára minulého roka zúčastnila na vykradnutí kľúčovej služby, na ktorej sa zúčastnil aj Milan D. Obžalovaný v reakcii potvrdil, že hovorí pravdu.Ďalší spoluobžalovaný Kamil B. skonštatoval, že svedkyňa potvrdzuje alibi Milana D. na čas, keď malo dôjsť k zapáleniu stodoly. Ďalší svedok uviedol, že si nemyslí, že by Milan D. čin spáchal a iný svedok, ktorý proti nemu vypovedal, je podľa neho nedôveryhodný, pretože bral drogy.Podľa obžaloby sa mal obžalovaný Kamil B. z dôvodu neskolaudovania rodinných domov v obci Marianka vyhrážať bývalému starostovi Dušanovi Statelovovi, mal si objednať podpálenie jeho stodoly, čo mal vykonať Milan D. Keď ani toto nestačilo, mal si Kamil B. objednať vraždu starostu, ktorý sa už medzitým vzdal funkcie.Na konci marca 2021 pri domovej prehliadke polícia zadržala aj dlhú strelnú zbraň, ktorou mal byť spáchaný pripravovaný skutok objednanej vraždy. Odmena za vykonanú vraždu mala podľa orgánov činných v trestnom konaní byť 35-tisíc eur.Súdny proces v tomto prípade sa začal na pracovisku ŠTS v Banskej Bystrici, pre nedostatok pojednávacích miestností sa však presunul do Pezinka.