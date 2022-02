Vallo sa ohradil voči kritike. Tvrdí, že jeho tím aktívne rieši bezdomovcov a asociálov v centre mesta

Bezdomovci obťažujú okoloidúcich

Vallova ostrá reakcia

23.2.2022 (Webnoviny.sk) - Na sociálnej sieti Facebook sa Bratislavčania posťažovali na neriešenie problému ľudí bez domova, ktorí sa zdržujú v širšom centre mesta.Celú diskusiu spustila pani Sabina, ktorá prostredníctvom statusu žiadala o pomoc týkajúcu sa problematických bezdomovcov na Trnavskom mýte, ktorí obťažujú okoloidúcich. Informoval o tom portál BratislavaDen.sk Na fotografii pod komentárom odfotila skupinu bezdomovcov okupujúcich okolie tržnice na nových lavičkách. V statuse uviedla, že na tomto mieste sa často stretáva s asociálmi a opilcami.Do diskusie sa zapojilo viacero ľudí, ktorí potvrdili, že toto miesto v nich nevzbudzuje pocit bezpečia, obzvlášť v nočných hodinách. Tomuto miestu sa za tmy zároveň oblúkom radšej vyhnú aj samotné matky s deťmi, keďže sa tam cítia byť ohrozené.V ďalšom komentári vyjadrila svoju nespokojnosť s bezdomovcami v historickom centre mesta pani Nia. Napísala, že sa jej nepáči, že primátor Matúš Vallo dovolí „kempovať“ ľuďom bez domova v tejto bratislavskej časti. „Polícia tam radšej nechodí, je to už ich rajón, čo je strašne smutné,“ doplnila.Kritika na magistrát nenechala chladným primátora Valla, ktorý sa rozhodol zapojiť sa do diskusie. Voči vyjadreniam pani Nii sa ostro ohradil a požiadal ju, aby si nevymýšľala.Vedenie mesta tento dlhoročný problém rieši od svojho nástupu, necelé štyri roky. Dodal, že v hlavnom meste evidujú približne 4-tisíc ľudí bez domova, pričom bezdomovectvo sa nedá vyriešiť v priebehu pár týždňov či mesiacov.„Bratislava však prvýkrát má koncepciu pomoci, odborný tím a ľuďom bez domova reálne pomáha v teréne. Práve vďaka nášmu vedeniu sa to koncepčne rieši,“ reagoval Vallo.Zároveň uviedol, že vytláčaním bezdomovcov z exponovaných miest, sa problém nevyrieši, ale iba premiestni. Na záver doplnil, že tieto lokality monitoruje bratislavská mestská polícia, Mestský terénny tím či Mestský komunálny podnik.