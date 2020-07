Pojem občan Európskej únie pozná drvivá väčšina Európanov, Slováci nie sú výnimkou

občan

Meranie tiež ukázalo, že väčšina Európanov je dobre informovaná o svojich právach.

Najvyššia úroveň informovanosti

občan

Voľný pohyb je prínosom

občanov

občan

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.7.2020 (Webnoviny.sk) - Pojem Európskej únie (EÚ) pozná 95 percent Slovákov. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Eurobarometra, ktorý bol realizovaný metódou telefonických rozhovorov na vzorke 25 563 respondentov.Slovenskí respondenti poznajú najmä právo podať sťažnosť inštitúciám EÚ, právo na pobyt v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ či právo na rovnaké zaobchádzanie, aké majú štátni príslušníci daného členského štátu.Z nového prieskumu Eurobarometra o občianstve EÚ a demokracii, ktorý tento týždeň zverejnila Európska komisia (EK) , vyplýva, že veľká väčšina Európanov (91 percent) pozná pojem „Európskej únie“.Ide o najvyššiu úroveň informovanosti od roku 2007. To, že tento pojem poznajú, uviedlo aj 95 percent Slovákov.Slovenskí respondenti poznajú najmä právo podať sťažnosť inštitúciám EÚ (90 percent), právo na pobyt v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ (86 percent), a pokiaľ sú v inom členskom štáte, právo na rovnaké zaobchádzanie, aké majú štátni príslušníci daného členského štátu pozná 83 percent Slovákov.Na otázky o voľnom pohybe 84 percent slovenských respondentov vyjadrilo názor, že predstavuje pre hospodárstvo ich krajiny celkový prínos.Prieskum obsahoval aj otázky týkajúce sa volebných právEÚ. Len niečo viac ako sedem respondentov z desiatich Európanov (71 percent) a 73 percent Slovákov vie, že európskyžijúci v inej krajine EÚ, než z ktorej pochádza, má právo voliť alebo byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) Na otázku, pokiaľ ide o voľby do EP v roku 2019, sa veľká väčšina respondentov vyjadrila, že ak by mali lepšie informácie o voľbách vo všeobecnosti a o konkrétnom vplyve EÚ na každodenný život, viac by ich to motivovalo zúčastniť sa na voľbách.