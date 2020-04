Pokiaľ neodídu všetci členovia súdnej rady, tak neodíde ani jeden

Odchod by neviedol k očiste súdnictva

Gesto všetkých členov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.4.2020 (Webnoviny.sk) - Pokiaľ neodídu všetci členovia Súdnej rady SR, ktorých si zo svojich radov vyberali sudcovia, neodíde ani jeden. V inštitúcii tak zrejme ostane v súčasnosti všetkých 12 členov. Vyplýva to z informácie, ktorú potvrdila súdna rada pre agentúru SITA s tým, že zatiaľ žiaden spomedzi deviatich sudcov neavizoval odchod.Sudkyňa Marcela Kosová požiadala svojich kolegov o hromadný odchod minulý týždeň. Podľa nej by sa tak mohla obnoviť dôvera voči sudcom, ktorí sú členmi rady.Z rady odišli po výmene vlády SR jej traja nominanti a tiež dvaja členovia, ktorých nominovala Národná rada SR. V prípade, že by v rade ostali výlučne nominanti Kancelárie prezidenta, teda traja členovia, pri niektorých otázkach, ktoré sú v pôsobnosti inštitúcie, by hrozili problémy. Výrazne napríklad pri personálnych záležitostiach.Kosovej požiadavku nevypočul sudca Miloš Kolek a ani Petra Príbelská. Obaja uviedli, že ich odchod by neviedol k očiste súdnictva a že svoje funkcie vykonávali so všetkými náležitosťami a morálkou.„Bola to požiadavka na členov súdnej rady volených sudcami, aby sme sa zamysleli, či nie je ten správny čas, nie na sebareflexiu jednotlivých členov rady, ale využiť túto situáciu v dobrom slova zmysle na sebareflexiu justície, ktorú rada reprezentuje,“ priblížila v uplynulom týždni Kosová. Dodala, že očakávala, že sa o tom s kolegami bude rozprávať, aby si vyjasnili názory na to, či majú legitimitu na pôsobenie v súdnej rade.„Keďže som hovorila o sebareflexii justície nevidím zmysel v tom, aby sa vzdávali jednotliví členovia, ale išlo o to gesto všetkých členov volených sudcami,“ doplnila.Súdnu radu okrem voľby predsedu najvyššieho súdu čakajú aj iné neodkladné záležitosti, napríklad personálne problémy na viacerých súdoch. Okrem Okresného súdu Bratislava I, na obchodnom úseku ktorého momentálne pôsobí osem sudcov, hlásia problém aj Košice.Aj tam sa v uplynulých dňoch vzdalo svojich funkcií viacero sudcov. Práve súdna rada rieši všetky personálne záležitosti, a to či už výber nových sudcov alebo ich dočasné preloženie.Na uznášaniaschopnosť rady je však nevyhnutný počet desiatich členov. Celkovo má 18 členov, deviatich si vyberajú v tajnej voľbe sudcovia z celého Slovenska, troch nominuje prezident, troch NR SR a troch vláda.