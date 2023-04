Pokiaľ opakovane prevárate vodu na čaj či kávu, robíte veľkú chybu

Náš organizmus sa skladá z 80% z tekutiny. Väčšina z nás sa nad hydratáciou a pitím upravenej vody príliš nezamýšľa. To je ale veľká chyba, pretože by sme nad tým mali viac premýšľať. Najdostupnejšia je voda z kohútika. Práve tu by ste ale nemali piť bez domácej úpravy.

V dnešnej dobe sa voda z kohútika veľmi upravuje chemikáliami. Z tohto dôvodu by ste mali mať doma filtrovací systém, tyčinku aktívneho uhlia na filtrovanie vody alebo by ste mali nechať vodu aspoň odstáť. Tým sa z nej vyparí chlór. Ako postupovať, keď používate vodu na prípravu jedla, kávy alebo čaju?

Čo sa s vodou deje pri varení?

Veľa ľudí prevaruje v kanvici vodu hneď niekoľkokrát. Pri varení dochádza k procesu odparovania. Okrem toho sa ale tiež zdvojnásobí množstvo nečistôt, ktoré voda obsahuje. Môže ísť o častice soli, bahna alebo chemikálií. Pri varení sa tiež objavia škodlivé mikróby a baktérie. Tým, že vodu prevaríte niekoľkokrát, ich množstvo neznížite.

Prečo by ste nemali nikdy variť vodu niekoľkokrát?

V prvom rade bude voda chutiť inak a nedosiahnete požadovanú chuť nápoja alebo pokrmu, ktorý pripravujete. Navyše sa pri každom varení naruší zloženie a z kvapaliny sa odparí kyslík. S opakovaným varením sa tiež bude zvyšovať koncentrácia nečistôt. A nakoniec sa vytvoria aj chlórdioxíny. Chlór totiž pri prevarení nezmizne. Naopak sa bude jeho koncentrácia zvyšovať.

Zistite, ako správne variť vodu

Podľa odborníkov by ste mali pred každou prípravou čaju alebo kávy používať iba čerstvú vodu. Nepridávajte ani nemiešajte čerstvú vodu so zvyškami už prevarenej vody. Pred varom by ste mali nechať vodu usadiť, aby sa vyparila aspoň časť chlóru. Nakoniec vodu jednoducho prevarte a vypite. S týmto postupom získate najlepšiu vodu, ktorá bude slúžiť vášmu zdraviu.