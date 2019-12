Pokles aktivity vo výrobnom sektore v USA sa nečakane zrýchlil

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 2. decembra (TASR) - Pokles aktivity vo výrobnom sektore v USA sa v novembri nečakane zrýchlil. Kontrakcia v sektore pokračovala už štvrtý mesiac po sebe.Index nákupných manažérov pre výrobný sektor sa v novembri znížil na 48,1 bodu zo 48,3 bodu v októbri, uviedol to Institute for Supply Management (ISM). Index zostáva pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity od jej expanzie. Ekonómovia počítali s nárastom indexu na 49,2 bodu.Hlavným dôvodom pokračujúceho poklesu v odvetví sú problémy v globálnom obchode, uviedol to šéf ISM Manufacturing Business Survey Committee Timothy R. Fiore.Index nových objednávok v novembri padol na 47,2 bodu zo 49,1 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Index zamestnanosti sa znížil na 46,6 bodu zo 47,7 bodu a index cien stúpol na 46,7 bodu zo 45,5 bodu.Správa ISM o vývoji vo výrobnom sektore mala negatívny vplyv na Wall Street, ktorá oslabila. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average padol o 200 bodov alebo 0,8 %. Širší index S&P 500 stratil takisto 0,8 % a technologický Nasdaq Composite až 1,4 %.