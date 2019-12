Haly za 9,5 milióna v Dubnici slúžia spoločnostiam Lidl, AAF a LEONI

ilustračná snímka Foto: P3 Logistic Parks Foto: P3 Logistic Parks

Dubnica nad Váhom 2. decembra (TASR) - Developerská a investičná spoločnosť Invest4SEE predala do ČS nemovitostního fondu novopostavené logistické haly, druhú fázu projektu Invest4SEE Industrial Park Dubnica. Haly pozostávajúce zo skladových, technických a kancelárskych priestorov s celkovou prenajímateľnou plochou 16.600 štvorcových metrov predal investor za 9,5 milióna eur.Ako informovala realitno-poradenská spoločnosť CBRE, ktorá pri obchodnej transakcii zastupovala Invest4SEE, medzi nájomcov týchto priestorov patria potravinový reťazec Lidl a dve subdodávateľské firmy zamerané na automobilový sektor - AAF a LEONI. Spoločnosť AAF sa špecializuje na výrobu a montáž filtrov do vzduchotechniky a firma LEONI je dodávateľom energetických riešení pre automobilový priemysel. Druhá fáza priemyselného parku bola postavená v roku 2018 spoločnosťou Goldbeck a developovaná firmou SEE RE Two, dcérskou spoločnosťou predávajúceho Invest4SEE.Developerská a investičná spoločnosť Invest4SEE sa zameriava na sektor priemyselných nehnuteľností v strednej a východnej Európe.uviedol spolumajiteľ spoločnosti Invest4SEE Oliver Schenk.Invest4SEE Priemyselný Park Dubnica je na západnom Slovensku a spolu s bratislavským regiónom sústreďuje celkom 88 % všetkých industriálnych plôch na Slovensku. Výhodou tohto parku je skutočnosť, že má výbornú dopravnú dostupnosť a umiestnenie pri výjazde na diaľnicu D1.skonštatoval riaditeľ predaja investičných nehnuteľností spoločnosti CBRE Marián Mlynárik.