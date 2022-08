Pokles miery nezamestnanosti by sa mal naďalej spomaľovať. Čaká Slovensko na prelome rokov jej nárast?

Klesá počet neobsadených miest

Sústrediť sa chcú na tri kraje

21.8.2022 (Webnoviny.sk) - Pokles miery nezamestnanosti na Slovensku by sa mal v nasledujúcich mesiacoch ďalej spomaľovať, tvrdí analytik UniCredit Bank Smerom k záveru roka, resp. na prelome rokov nie je pritom podľa neho možné úplne vylúčiť ani opätovný nárast miery nezamestnanosti.Upozorňuje na to, že na trh práce budú totiž čoraz viac dopadať negatívne vplyvy ekonomického spomalenia vyvolaného vojnou na Ukrajine a rekordne vysokou infláciou.Nezamestnanosť klesala aj v júli, tempo jej poklesu sa ale podľa Koršňáka ďalej spomaľovalo.Počet nezamestnaných umiestnených na trhu práce počas posledného mesiace opäť klesol, klesajúci trend vykazujú aj neobsadené voľné pracovné pozície na trhu, predovšetkým v kľúčovom priemysle.„Zdá sa teda, že ani domáci trh práce nebude úplne imúnny voči spomaleniu ekonomického rastu a rekordne vysokej inflácii," tvrdí Koršňák.Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v júli medzimesačne klesla o 0,05 percentuálneho bodu na 6,23 percenta. Na štvrtkovej tlačovej besede o tom informoval minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak Sme rodina ).Za posledný rok sa podľa neho znížil počet nezamestnaných na Slovensku takmer o 38,7 tisíca. Rezort práce a sociálnych vecí sa chce podľa Krajniaka pri znižovaní nezamestnanosti sústrediť na tri kraje, a to Banskobystrický, Prešovský a Košický.