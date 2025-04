Pokles počtu väzňov môže zlepšiť ich podmienky, alternatívne tresty sú podľa analytikov niekedy vhodnejšie

Drahá forma trestania

Vysoká miera recidívy

12.4.2025 (SITA.sk) - Pokles počtu väzňov môže zlepšiť ich životné podmienky a vytvoriť priestor na racionalizáciu siete väzníc . Informoval o tom Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) , ktorý sa v najnovšej revízii pozrel na výdavky Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) vo výške 315 miliónov eur.Slovensko má pritom v porovnaní s inými krajinami vyššie výdavky. Príčinou je najmä vysoký počet väznených osôb. Ako ÚHP podotkol, Slovensko je siedmou krajinou s najvyšším počtom väznených osôb v Európskej únii Novela Trestného zákona z roku 2024 podľa revízie zníži počet väzňov o približne 900 oproti roku 2023. Predpokladáme, že ide o dlhodobý vplyv spôsobený zrušením trestnosti niektorých trestných činov, znížením dĺžky trestov, ako aj častejším udeľovaním alternatívnych trestov," uviedol ÚHP.Ako ďalej priblížil, trest odňatia slobody patrí medzi drahé formy trestania, pričom v SR je v porovnaní s inými krajinami používaný výrazne viac, najmä pri menej závažných trestných činoch, akými sú napríklad zanedbanie povinnej výživy a marenie úradného rozhodnutia. Alternatívne trestanie je lacnejšie a v niektorých prípadoch vhodnejšie než trest odňatia slobody."Väzenskú populáciu je možné znížiť o dodatočných vyše tisíc osôb posilnením alternatívnych trestov," doplnil ÚHP. Ako však upozornil, bude potrebných viac probačných a mediačných úradníkov a tiež posilnenie ich kompetencií pri výkone alternatívnych trestoch. ÚHP navrhuje ich počet zvýšiť o 100 dodatočnými výdavkami päť miliónov eur."Nevyhnutné bude častejšie využívanie elektronického monitoringu osôb ako alternatívy k trestu odňatia slobody. Pri vybraných trestných činoch je možné aplikovať medzinárodné štandardy," dodal ÚHP.Ako ďalej priblížil, dôvodom zvyšovania väzenskej populácie je aj vysoká miera recidívy. Do dvoch rokoch sa totiž do väzníc vráti 29 percent prepustených. ÚHP navrhuje zvýšenie podielu pedagógov a sociálnych pracovníkov a viac sa zamerať na resocializáciu už počas samotného výkonu trestu."Viac alternatívnych trestov bude znamenať viac voľných lôžok v ústavoch na výkon trestu. Časť z nich môže byť použitá na zlepšenie ubytovacieho štandardu. Postupne by sa tiež dala utlmiť prevádzka zastaraných komplexov, čo môže priniesť úsporu až do 50 miliónov eur," vysvetlil ÚHP s tým, že zvýšiť efektívnosť môže aj zavedenie videohovorov s cieľom znížiť počet eskort na súd, prehodnotenie fungovania elektronického monitoringu, či efektívnejšie zamestnávanie väzňov. ÚHP na základe revízie odporúča aj zvážiť scivilnenie časti príslušníkov.