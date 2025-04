Projekt Bývanie ako prvé sa rozbieha aj v Prešove, pomáha s ukončovaním bezdomovectva – FOTO

Medzinárodne uznávaný prístup

12.4.2025 (SITA.sk) - Po Košiciach sa aj v meste Prešov postupne rozbieha projektu pomoci s ukončovaním bezdomovectva Nadácie DEDO v rámci programu Housing First Prístup "bývanie ako prvé” je prvým krokom pomoci ľuďom v bytovej núdzi bez akýchkoľvek podmienok a v metropole Šariša sa začal vlani. Pre podrobné zmapovanie situácie v oblasti bezdomovectva pritom nadácia v tomto roku zrealizuje v Prešove aj európske sčítanie ľudí bez domova.Housing First je medzinárodne uznávaný prístup, ktorý prináša stabilné a dôstojné bývanie ľuďom, ktorí sa ocitli v bytovej núdzi. Prístup sa ukázal ako mimoriadne efektívny pri prevencii a ukončovaní bezdomovectva, keď až 80 až 95 percent klientov si stabilné bývanie udrží. Cieľom programu je pomáhať rodinám s deťmi, ktoré žijú v neistých podmienkach bývania."Bývanie považujeme za ľudské právo a Housing First je pre nás kľúčovým nástrojom na pomoc tým najzraniteľnejším skupinám, ktoré sa ocitli v bytovej núdzi. Je to efektívna cesta, ako im poskytnúť stabilný domov a odbornú podporu, ktorá im umožní úspešné začlenenie do spoločnosti a ukončí ich bezdomovectvo," uviedla predsedníčka správnej rady Nadácie DEDO Alena Vachnová V Košiciach sa od roku 2019 nadácii podarilo úspešne zabývať už 32 rodinám. Vlani implementovala tento prístup aj v Prešove, kde zabývala v spolupráci s mestom ďalšie dve rodiny."Podpora programu Housing First v našom meste je pre nás nielen investíciou do sociálnej stability, ale aj do budúcnosti našich občanov. Prvé dve rodiny, ktoré sa nachádzali v podmienkach bezdomovectva, získali stabilný a bezpečný domov,” uviedol primátor mesta Prešov František Oľha Odbornú podporu zabezpečuje, podľa potrieb rodín, multidisciplinárny tím zložený zo sociálnych pracovníkov, psychológov, právnikov a ďalších odborníkov, ktorí sa o rodiny starajú v ich domácom prostredí na týždennej báze. Okrem poskytovania bývania sa Nadácia DEDO stará aj o správu a údržbu bytov, vrátane drobných opráv. Prenajímateľom vďaka partnerom garantuje pravidelné platby nájomného a podporu.Aktivity projektu podporujú Nadácia Kooperativa Nadácia Slovenskej sporiteľne . "Teší nás, že Nadácia DEDO posilňuje svoju prácu v prospech obyvateľov východného Slovenska ohrozených bytovou núdzou. Vďaka tejto iniciatíve dostávajú rodiny s deťmi v Prešove a Košiciach šancu vyriešiť ich kľúčovú prioritu bezpečného bývania, zastabilizovať sa a postaviť sa tak časom na vlastné nohy. V tomto spoločnom úsilí máme podporu aj z našej materskej skupiny. Vďaka nej sme zriadili špeciálny fond, z ktorého môže Nadácia DEDO uhrádzať príspevky na nájomné ako aj ďalšie výdavky, čím v praxi uľahčuje situáciu podnájomníkom aj prenajímateľom bytov," uviedla správkyňa Nadácie Kooperativa Silvia Nosková Illášová.Nadácia DEDO pre rozširovanie programu hľadá aj ďalších vlastníkov bytov, ktorí by mali záujem prenajať svoj byt rodinám v bytovej núdzi. Podmienkou je, aby byty spĺňali štandardy a boli vhodné pre rodiny s deťmi. Záujemcovia môžu vyplniť formulár na webovej stránke nadácie, kde získajú všetky potrebné informácie.V októbri chystá nadácia aj európske sčítanie ľudí bez domova, ktoré sa po Košiciach bude tento rok konať aj v Prešove. Toto sčítanie je dôležitým nástrojom pre mapovanie situácie a podklad pre efektívne nasadenie nástrojov na ukončovanie a prevenciu bezdomovectva v Prešove.Cieľom je získať presné údaje o počte ľudí bez domova, ich demografii a životných podmienkach. Nadácia hľadá dobrovoľníkov, ktorí sa do terénneho zberu údajov zapoja.