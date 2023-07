Pokles tržieb maloobchodných predajní pokračoval aj v máji, spotreba domácností naráža na svoje limity

Predajne s tovarom pre domácnosť sú v poklese

Zvýšenie tržieb zaznamenali predajne s technikou

Očakáva sa rast spotreby v domácnostiach

Domácnosti ovplyvňuje vysoká inflácia

6.7.2023 (SITA.sk) - Medziročný pokles maloobchodných tržieb pokračoval aj v máji, a to o 8,5 %. Výsledok odvetvia negatívne ovplyvnil podľa Štatistického úradu SR najmä 9-percentný pokles tržieb podielovo najvýznamnejších nešpecializovaných predajní, kam sú zaradené hyper a supermarkety.V dvojcifernom poklese naďalej zotrvali tržby v predajniach s ostatným tovarom pre domácnosť o takmer 19 %, kam patria hobymarkety, predajne nábytku či spotrebnej elektroniky.Výraznejšie zníženie zaznamenali aj tržby v špecializovaných predajniach s ostatným tovarom, napr. s obuvou, textilom či drogériou o viac ako 12 %.Od horšieho celkového výsledku uchránil maloobchod podľa úradu viac ako tretinový rast tržieb predajní pohonných látok.Ich rýchly rast bol však významne ovplyvnený rozšírením počtu spravodajských jednotiek od začiatku roka 2023 v dôsledku preklasifikovania ich hlavnej činnosti do maloobchodu.O viac ako 17 % sa zvýšili tržby ešte špecializovaným predajniam s počítačmi a komunikačnou technikou.Utlmené maloobchodné tržby v druhom štvrťroku naznačujú podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka aj vývoj spotreby domácností, kde bude proti sebe bude pôsobiť rast spotreby v službách na jednej strane a oslabenie aktivity v maloobchodných predajniach na strane druhej.„Podľa našich očakávaní jemne preváži druhý spomínaný faktor, čo spôsobí negatívny príspevok k rastu ekonomiky,“ povedal Horňák.Tento by však mal byť podľa neho vyvážený inými zložkami, napríklad investíciami, a ekonomika ako celok by mala rásť solídnym tempom.„Reálny rast spotreby domácnosti nateraz očakávame od prvého štvrťroka 2024, kde by sa mohol výraznejšie prejaviť pozitívny vývoj reálnych miezd predpokladaný v závere tohto roka,“ dodal Horňák.Aj podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka bude spotreba domácnosti narážať na svoje limity plynúce najmä z rekordne vysokej inflácie a mala by tak ostať utlmená aj v nasledujúcich mesiacoch. „Hoci svoje dno už najskôr našla alebo sa k nemu už minimálne priblížila,“ uviedol analytik.Na rozdiel od záveru minulého roka ju už nedokážu podporovať úspory. Najmä domácnosti nižšej strednej a nízkopríjmovej skupiny už totiž pravdepodobne vyčerpali podstatnú časť svojich finančných vankúšov.„Očakávané zmiernenie inflácie a opätovne obnovenie mierneho rastu reálnych príjmov domácnosti by síce mohlo smerom k záveru roka stabilizovať spotrebu, nízke úspory domácnosti i vyššie úroky však najskôr budú brániť jej rýchlemu zotaveniu,“ dodal Koršňák.