Pokojné demonštrácie nemôžu byť zakázané ani počas pandémie, mimovládka reaguje na zásah voči záchranárom

Na lyžovačku sa ísť môže

Vypracovali analýzu k testovaniu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.12.2021 (Webnoviny.sk) - Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) odsúdila zásah polície voči záchranárom protestujúcim v utorok 14. decembra pred Národnou radou SR. Podľa IĽP pokojné demonštrácie nemôžu byť zakázané ani počas pandémie.Riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher v tlačovej správe uviedol, že vláda politicky zneužíva protipandemické opatrenia a ďalej podkopáva dôveru ľudí v ich správnosť a potrebnosť.Polícia pri zásahu v utorok protestujúcich legitimovala, prikázala im zložiť transparenty a udeľovala im pokuty.Zároveň zadržala a odviedla na výsluch prezidenta Slovenskej komory záchranárov Františka Majerského spolu s ďalším zdravotníkom.„Ak je možné ísť na lyžovačku, tak nejestvuje dôvod prečo by nemohlo byť pokojné zhromaždenie na voľnom priestranstve pri dodržaní hygienických opatrení – ako tomu bolo v tomto prípade. Už v minulosti sme upozorňovali, že zákaz politických protestov popiera princíp proporcionality pandemických opatrení a ohrozuje demokratický proces,“ vyhlásil Weisenbacher s tým, že toto obmedzenie ľudských práv by malo byť poslednou možnosťou, „nie sa diať paralelne s predvianočnými nákupmi“.Doplnil, že IĽP sa dlhodobo venuje problematike súladu protipandemických opatrení s ľudskými právami a slobodami.Vlani vypracovali právnu analýzu, podľa ktorej sankcie za neúčasť na plošnom testovaní boli porušením ľudských práv a kontrola certifikátov z tohto testovania neúmerným zásahom do súkromia.Weisenbacher tvrdí, že nepopierajú potrebnosť obmedzení a napríklad nesúhlasili s interpretáciou niektorých cirkví, že zákaz bohoslužieb je porušením náboženskej slobody, keďže išlo podľa nich o adekvátne opatrenie voči deklarovanému cieľu a pandemickej situácii.IĽP aj prípadné povinné plošné očkovanie považuje za opatrenie, ktoré je v súlade s ľudskými právami, nakoľko jeho prínos mnohonásobne prevyšuje zásah do slobody jednotlivca.Riaditeľ IĽP však konštatoval, že nemôžu vláde tolerovať opatrenia, ktoré výrazne obmedzujú ľudské práva a slobody, no ich nevyhnutnosť a účinnosť v boji s pandémiou je prinajmenšom sporná.