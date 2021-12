Čínsky prezident podľa Kremľa podporil snahu Ruska o získanie garancií, že sa NATO nebude rozširovať na východ

Hrozba pre ruské záujmy

Ruské vojská blízko Ukrajiny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.12.2021 (Webnoviny.sk) - Čínsky prezident Si Ťin-pching podporil úsilie ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý chce získať od Západu garancie, že Severoatlantická aliancia sa nebude rozširovať ďalej na východ. Kremeľ to oznámil v stredu po virtuálnom samite oboch lídrov.Putin v rozhovore s čínskym kolegom spomenul aktivity Spojených štátov a NATO, ktoré „neustále presúvajú svoju vojenskú infraštruktúru do blízkosti ruských hraníc“, čo znamená rastúcu hrozbu pre ruské národné záujmy, uviedol Putinov poradca pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov.Ruský líder podľa neho zdôraznil, že s NATO a USA je potrebné rokovať o právne záväzných bezpečnostných zárukách. Čínsky prezident na to reagoval slovami, že „chápe obavy Ruska a plne podporuje našu iniciatívu získať pre Rusko tieto bezpečnostné záruky“, uviedol Ušakov.Vzťahy medzi Ruskom a NATO klesli na najnižšiu úroveň od skončenia druhej svetovej vojny po tom, čo Rusko v roku 2014 anektovalo ukrajinský polostrov Krym a podporilo separatistické povstanie, ktoré sa začalo na východe Ukrajiny v tom istom roku.Napätie v posledných týždňoch stúpa v súvislosti s posilňovaním ruských vojsk v blízkosti Ukrajiny.To znepokojuje ukrajinských a západných predstaviteľov, podľa ktorých to môže signalizovať zámer Moskvy napadnúť svojho bývalého sovietskeho suseda.Kremeľ trvá na tom, že takéto plány nemá. Ukrajinu a jej západných podporovateľov obviňuje, že svojimi tvrdeniami sa snažia zakryť vlastné agresívne zámery.