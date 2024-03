Pokojne ma kritizuje, ale neklamte, hovorí Šimkovičová. Ministerstvo kultúry ukončilo kontrolu výzvy na jej odstúpenie

Podpisy zbierali v podobe výzvy

Fiktívnych ľudí nevedia vyselektovať

Vyše 188-tisíc podpisov

Dve fázy kontroly

8.3.2024 (SITA.sk) - Odbor kontroly ministerstva kultúry ukončil preverovanie výzvy na odstúpenie ministerky Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS ). Ministerka o tom informovala na sociálnej sieti Telegram.Pripomenula, že hárky boli na ministerstvo kultúry doručené 5. februára, podľa koordinátorov výzvy boli skontrolované a očistené od fiktívnych osôb, pričom výsledkom malo byť čosi viac ako 188-tisíc podpisov. Dodala, že výzvu na ministerstve štandardne postúpili odboru kontroly.„No a máme tu prekvapenie," konštatovala šéfka rezortu kultúry. Šimkovičová zdôraznila, že organizátori podpisy nezbierali formou petície, ale iba v podobe výzvy. „Prečo asi?," spýtala sa.„Každý, kto pozná zákon vie, že petícia musí spĺňať zákonom dané náležitosti. Musí obsahovať meno, priezvisko, adresu pobytu a verifikovaný podpis. V závere sa overuje, či podpísaná osoba skutočne existuje. V prípade výzvy je to inak," vraví ministerka.Dodala, že pri výzve nik neoveruje, či podpísaný človek reálne existuje. „Suma sumárum, organizátori výzvy na moje odstúpenie odovzdali zoznam, na ktorom sú uvedené mená, mestá a e-mailové adresy ľudí, pri ktorých sa nedá overiť, či naozaj existujú," tvrdí Šimkovičová.„Napriek tomu, že celý čas tvrdili, že fiktívnych ľudí vedia vyselektovať," pokračovala šéfka rezortu kultúry s tým, že nevedia ako, keďže podľa nej organizátori videli len to, čo oni na ministerstve, a to „zhluk neúplných a neoverených údajov". „Pokojne ma kritizuje, ale neklamte!" uzavrela ministerka.Výsledkom výzvy na odstúpenie ministerky kultúry Šimkovičovej, ktorá prebiehala od 17. do 26. januára, bolo 188 494 podpisov.Na tlačovom brífingu pred odovzdaním otvorenej výzvy na ministerstve to uviedla za koordinačný výbor Michaela Kučová. Doplnila, že ide o číslo, ktoré je výsledkom kontroly, na ktorej pracovali v posledných dňoch.„Kontrola prebiehala v dvoch fázach. V prvej sme v spolupráci s odborníkmi na digitálne technológie vylúčili podpisy, ktoré boli spojené s rôznymi adresami z pochybných serverov, alebo očividne fiktívne podpisy. Týchto podpisov bolo niekoľko desiatok," informovala Kučová.Doplnila, že následne pokračovali druhou fázou kontroly, teda manuálnou kontrolou vzorky podpisov. „Výsledkom je toto úctyhodné číslo," skonštatovala.