Pokračovanie faktov o histórii demagógie STZ a monarchu

Aktívne zlepšenie práce STZ po voľbách



Decentralizácia STZ a zrušenie členstva v kluboch pre zamestnancov STZ!!!



Zrušenie zmluvy s hráčmi!!!



NTC - servisné centrum pre hráčov, trénerov, kluby !!!



reprezentácia = zozbieranie najlepších 6 podľa WTA,ATP, vrátane ich všetkých trénerov !!! Výber do zápasov podľa momentálneho funkčného stavu organizmu (psychika, fyzický stav, rozumový stav)



zrušenie všetkých výjazdov reprezentácie mimo ME, MS, FedCup, DavisCup!!!



zrušenie všetkých stredísk mládeže (zameranie sa na každý klub, každého trénera, každého hráča!!!)



NTC do správy BATZ, VSTZ, SSTZ ako servisných centier!!!



2-3 dňová príprava reprezentantov pred FedCup, DavisCup



nezamieňať si KLUBOVÚ prácu a Zväzovú prácu pre pracovníkov STZ



nenaplnené ambície p. Mošku, pocity menejcennosti... vládnuť nad najlepšími hráčmi a trénermi... keď chce uzatvárať zmluvy s hráčmi a trénermi a získavať percenta z ich odmien... sa da jednoduchým spôsobom poslania p. Mošku na smetisko dejín slovenského tenisu...



Pozitíva:



Tibor Macko je lepší šachista ako ja



Že by Miloš Mečíř ma porazil, keď bol olympijským víťazom...



Že Igor Moška si zozbieral zo slovenského tenisu viac peňazí ako ja...



Negatíva:



ale neuznám im, že by mali zotrvať na svojich postoch ktoré teraz majú, alebo žeby mali kandidovať na pozíciu prezidenta STZ. Som presvedčený, že urobia pre svoje kluby viac ako pre STZ a treba dať príležitosť ambicióznemu hnutiu s novou krvou. Iste budú noví potrebovať aj pomoc, môžu urobiť aj chyby... ale súčasná situácia slovenského tenisu to vyžaduje.



Prečo sa musím vyjadriť k situácii na STZ?



mne môže byť ukradnutá hocijaká almužna, nemám záujem o prácu so súčasnými amatérmi v STZ, nemusím sa nikomu z nich vtierať, nie sú to moji kamaráti a ani sa nebijem o falošné kamarátstvo s nimi,... preto moje príspevky sú autentické, neskreslené, objektívne, a že uzreli svetlo svetla, zato nemôžem ja, ale aktivity, reakcie, myslenie, vedomosti, vzdelanie, príslušných pracovníkov STZ. Vtedy nemysleli a nerozumeli tomu, čo a komu škodia a podkladajú polená... alebo áno?



vždy mi išlo o odborný tenis, objektívny tenis, Trenčiansky, slovenský aj globálny tenis lebo za tým sú vždy iba ľudia a tím treba pomáhať... proti demagógii, proti korupcii, proti centralizácii, proti regulácii, ... teraz aj týmito príspevkami o objektívnej pravde, chcem ľuďom dodať aj iný pohľad na veci, ktoré im boli od revolúcie ponúkané od STZ



hľadal som vždy spoluprácu iba so srdciarmi pre tenis, pracoval pre ľudí v tenise, športe, školstve, vzdelávaní,... pretože vzdelávanie som považoval vždy za to najdôležitejšie proti hlúposti, demagógii, centralizmu, korupcii, ... pracoval som vždy podľa odkazov slávnych osobností histórie ľudstva ako A. Einsteina: Len život ktorý žijeme pre ostatných stojí zato (ten som mal aj na diplomovej práci o hodnotení žiakov bez známok) a odkaz J. A. Komenského: Je nepremožiteľná sila pravdy, ak je vyzbrojená svetlom poznania! (To je mottom pre môj Projekt Decentralizovaná Globálna tenisová komunita pre život ľudí)... viac na https://Facebook.com/globaltenniscommunity



musím preto aj reagovať na demagógie ktoré šíri STZ svojimi aktivitami aj vyhláseniami... nie každý totiž disponuje vedomosťami, argumentami, ktoré medializuje STZ a p. Moška ... prirodzene nemôžem ešte zverejniť aj ďalšie argumenty dokumentujúce neodbornosť týchto ľudí viesť správnym smerom tenisové hnutie na Slovensku, pre budúcnosť vyspelých technológií, blockchainov, kryptomien, aplikácii vedy do tenisu, novej ekonomiky, novej metodiky tenisových úderov, funkčného stavu organizmu,... pretože verejnosť a aj tenisové hnutie sa musí ešte vyzbrojiť vhodnými vedomosťami aby mohla "stráviť" ďalšie argumenty o demagógii STZ.



neobviňujem a nečudujem sa hráčom a hráčkam ktoré využívali "pohostinnosť a financovanie" STZ a TK NTC BA...





nečudujem sa mojim "bývalým kamarátom buď ako hráčom, trénerom, funkcionárom" že "musia trpieť" demagógiu a aktivity STZ, TK NTC BA alebo monarchu... 99% ľudí na Slovensku počíta a obracia každé euro. Je dobrá každá almužna pre seba, pre klub. Získať nejaké to "Áčko", nejaké zľavnené lopty, výnimočne nejaký TennisEurope, nejaký ten rozhodcovský alebo trénerský papier a "demagogickú licenciu, bez opory legislatívy EU", nejaké to slovo s Tiborom, Igorom alebo Milošom, ...



4.4.2022 (Webnoviny.sk) -Nechcem podceňovať odbornosť Tibora, Igora a Miloša. Vždy uznám že:hráči a hráčky nemali a nemajú vedomosti a necítia akými výhodami disponovali voči všetkým ostatným na Slovensku a vo svete... prezentované im to bolo za zásluhy :) alebo pre perspektívu :)Vôbec si neuvedomovali, ako sa môžu cítiť všetci ostatní hráči a hračky na lokálnych turnajoch po svete, keď oni si to museli všetko hradiť za vlastné...Teraz všetci "bez vedomostí" začnú ma kritizovať že si to zaslúžili :) ale ja hovorím, že to je kriminálny čin! Zo strany tých, ktorí tento Danajsky dar vypustili .Dušan Sádecký