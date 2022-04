Xavi ešte nevzdáva boj o titul,po triumfe nad Sevillou velebil Pedriho

Futbalisti FC Barcelona natiahli víťaznú sériu v španielskej La Lige na šesť zápasov. V šlágri 30. kola zdolali doma FC Sevilla 1:0 a dostali sa pred svojho súpera o skóre na druhú priečku tabuľky. Na lídra Real Madrid strácajú naďalej 12 bodov, majú však zápas k dobru.





Tréner Barcelony Xavi Hernandez od novembrového príchodu na lavičku od základu zmenil herný prejav trápiaceho sa tímu, ktorý v riadnom hracom čase neprehral už 21 zápasov a vyšplhal sa z deviatej pozície na druhú. O triumfe Kataláncov proti Seville rozhodol Pedri. V 72. minúte sa pred šestnástkou "pohral" s dvoma hráčmi súpera a krížnou strelou poslal loptu presne k žrdi. Sevilla utrpela iba tretiu ligovú prehru v prebiehajúcom ročníku, prvú od novembra minulého roka. Na štvrtom mieste tabuľky má rovnako bodov ako Barcelona i tretie Atletico Madrid.Xavi zdôraznil, že Barcelona ešte nevzdáva boj o španielsky titul. "Sme v tabuľke druhí, liga však ešte nie je rozhodnutá. Pokiaľ máme matematickú šancu na zisk titulu, nevzdáme to. Dúfali sme, že Real Madrid v sobotu stratí nejaké body na pôde Celty Vigo, no nestalo sa tak a proti Seville sme museli zvíťaziť. Pedriho na tréningoch nabádam, aby častejšie strieľal. Je predovšetkým nahrávač, ako som bol počas aktívnej kariéry ja, na konte má veľa gólových asistencií, no proti Seville vsietil krásny gól. Málokto si vie osvojiť herný štýl Barcelony tak ako on, aj preto je to elitný hráč," povedal Xavi pre akreditované médiá.Pedri po zápase uviedol, že sa necíti byť lídrom tímu a úspešnú sériu Barcelony označil za dielo celého kolektívu. "Lídri sme všetci, tvoríme super kolektív. Zlepšili sme pressing, hráme s väčším pokojom a ťažíme aj z toho, že do tímu veľmi dobre zapadli nové posily. Veľkú zásluhu na zlepšených výsledkoch majú aj naši skvelí fanúšikovia, ktorí vedia vytvoriť šialenú atmosféru. Aj vďaka ich podpore sme dokázali zdolať taký silný tím, ako má Sevilla," uviedol Pedri pre denník Marca.Kouča Andalúzanov Julena Lopeteguiho po prehre na Camp Nou mrzelo, že Sevilla sa nedokázala presadiť v koncovke. "Prehrali sme s tímom, ktorý na základe momentálnej formy patrí k najlepším v Európe. Vytvorili sme si veľa situácii, po ktorých sme mohli udrieť, no chýbal nám posledný krok. Vo finálnej fáze sme neurobili správne rozhodnutia. Je to škoda, lebo v percentuálnom držaní lopty sme sa vyrovnali Barcelone."