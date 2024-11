Pokračovanie súdneho procesu v kauze Mýtnik sa odkladá, pojednávania museli zrušiť pre chorobu obžalovaného

Predmetom obžaloby podanej už vo februári 2022 je obstaranie majetku zo strany štátu v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom nakladanie so štátnymi prostriedkami malo byť súčasne neefektívne a nehospodárne. Na toto konanie mala nadväzovať legalizačná schéma, ktorej účelom malo byť zneprehľadnenie finančných tokov prostredníctvom zahraničných entít.S podozrením zo spáchania týchto ekonomických činov úzko súvisia aj dva korupčné delikty. Jeden korupčný skutok sa týka obstarávania majetku na Finančnej správe (FS) SR v súvislosti so zákazkami s nízkou hodnotou.V kauze Mýtnik už okrem iných vypovedal kľúčový spolupracujúci svedok, bývalý prezident Finančnej správy (FS) František Imrecze, ktorý popísal svoje pôsobenie v čele FS a jeho úlohu pri presadzovaní riešení od firmy Allexis podnikateľa Suchobu. Podrobne opisoval aj rolu Jozefa Brhela staršieho, ktorý mu na ročnej báze dorovnával plat sumou 200-tisíc eur ročne v hotovosti.Pred súdom počas štyroch pojednávacích dní hovoril aj ďalší „kajúcnik“, podnikateľ Suchoba, ktorý žije od roku 2019 aj s rodinou v Spojených arabských emirátoch. Na adresu Suchobu uviedol Jozef Brhel st., že „klamal veľa a veľakrát, a bol z toho pred súdom aj veľakrát usvedčený“. Vypovedala aj vtedajšia konateľka firmy Allexis Jana Rovčaninová a súdni znalci z Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline a zo Znaleckého ústavu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorých znalecké posudky sa značne odlišujú.