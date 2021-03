Pokračovanie v trojkoalícii je pre Benčíka neprijateľné, išlo by o zradu partnera a morálky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.3.2021 (Webnoviny.sk) - Pokračovanie v trojkoalícii je pre poslanca za stranu Za ľudí Jána Benčíka neprijateľné. Po vyhlásení predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka , že by nikdy nerokovali o trojkoalícii bez Za ľudí, pretože by to považovali za zradu, je podľa Benčíka nevyhnutné prehlásiť to isté. Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti.Koaličný poslanec tvrdí, že pokračovanie v trojkoalícii bez SaS a potvrdenie dezinterpretácie krízy zo strany premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) a hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) by bolo neodpustiteľnou zradou partnera aj princípov morálky, ktorá musí platiť aj v politike.„Aby som predišiel rôznym ,zaručeným´ chýrom, považujem preto za dôležité prehlásiť, že pokračovanie v trojkoalícii je za týchto okolností pre mňa neprijateľné. Verím, že rovnako sa zachová aj poslanecký klub a strana Za ľudí, ktorej oficiálnym stanoviskom je pokračovanie vo štvorkoalícii a odchod Igora Matoviča z postu premiéra," podotkol Benčík.Doplnil, že je neprijateľné a nedôstojné predlžovať vládnu krízu v čase pandémie, ktorá ohrozuje zdravie a životy ľudí.