Post vicepremiéra pre boj s korupciou je zbytočnosťou, Petková si nevie predstaviť Matovičovu náplň práce

25.3.2021 (Webnoviny.sk) - Vytvárať nový post podpredsedu vlády pre boj s korupciou je nadbytočné. Pre agentúru SITA to uviedla Zuzana Petková Nadácie Zastavme korupciu (NZK) . Práve funkciu vicepremiéra pre boj s korupciou by totiž podľa medializovaných informácií mohol zastávať Igor Matovič (OĽaNO) po rekonštrukcii vlády.Podľa Petkovej by bolo pre boj s korupciou kontraproduktívne, ak má byť dôvodom vytvorenia nového miesta len to, aby Matovič zostal vo vláde a koalícia tak našla východisko z politickej krízy.„Pre riešenie korupcie sú viac potrebné nezávislá a efektívna polícia a prokuratúra, nestranné súdy a právne vymožiteľné prostredie. Od vlády sa očakáva transparentné a otvorené vládnutie a jasné pravidlá, ktoré budú platiť rovnako pre všetkých,“ vysvetlila Petková. Dodala, že vytváranie ďalších politických postov podrýva dôveru občanov v nezávislé inštitúcie, ktoré by mali zabezpečovať spravodlivosť bez ohľadu na to, kto je pri moci.„Neviem si predstaviť, čo by taký vicepremiér pre boj s korupciou robil a čo by boli jeho kompetencie, či obsah práce. Za legislatívu v tejto oblasti je zodpovedné najmä Ministerstvo spravodlivosti SR, v programovom vyhlásení vlády majú jednotlivé rezorty definované protikorupčné opatrenia, ktoré sme vyhodnotili pozitívne, stačí, že ich začnú aj napĺňať,“ uzavrela Petková.