Pokračuje pojednávanie s hudobníkom Rebornom a jeho manželkou, súd by mohol vyniesť verdikt

10.6.2021 (Webnoviny.sk) - Na Špecializovanom trestnom súde na pracovisku v Banskej Bystrici vo štvrtok 10. júna pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Jaroslava P. , známeho aj ako hudobník Reborn a jeho manželky Silvie.Prokurátor z Úradu špeciálnej prokuratúry obžaloval Jaroslava P. z trestných činov výroby extrémistických materiálov, ich rozširovania a prechovávania, ktoré spolu s manželkou mali vykonávať ako členovia extrémistickej skupiny. Ešte na štvrtkovom pojednávaní by sa mali čítať záverečné reči a podľa ich rozsahu môže zaznieť aj verdikt súdu.Sudca prečítal znalecký posudok súdneho znalca z odboru elektrotechniky, ktorý skúmal predmety zaistené pri domovej prehliadke u obžalovaného, ako mobilné telefóny, počítače, kameru, tablet a fotoaparát. Prezentované boli rozsiahle listinné dôkazy, ktoré okrem iného dokumentujú aj zadržané predmety pri domovej prehliadke, ako sú prívesky, tričká, CD nosiče a podobne.Listinné dôkazy obhajoby poukázali na to, že obžalovaný Jaroslav P. nemá rasistické sklony, vysvetlili jeho tetovania na tele a tiež popísali staroslovanské symboly, ktoré pri svojej prezentácii a tvorbe hudobník používa. Obhajoba upozornila na rozdiel v symboloch svastiky používaných neonacistickými skupinami a skupín folk-metalových, kde sa používajú symboly kolovratu.Obžalovaní na prvom pojednávaní v máji uviedli, že so skutkovými a právnymi závermi uvedenými v obžalobe nesúhlasia, lebo symboly čierne slnko a kolovrat nie sú extrémistické symboly, ale sú podľa nich predkresťanské slovanské symboly.Obžalovaný vypovedať odmietol a jeho manželka vypovedala o manželovej viere, ktorou vyznával staroslovanské a starogermánske rodnoverie a o tom, že tričká so symbolmi si dával Jaroslav P. vyrábať na svoju prezentáciu.Hudobníka spolu so šéfom združenia Slovenská pospolitosť Jakubom Š. a vtedajším predsedom Okresnej organizácie strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko v Ružomberku Michalom B. zadržali 10. mája 2018 pri operácii Národnej kriminálnej agentúry namierenej proti extrémistom. Súdy ich však následne do väzby nevzali.Dôvodom stíhania hudobníka boli podľa polície predovšetkým príspevky na sociálnej sieti. V prípade ďalších dvoch zadržaných to bolo ponúkanie tovarov s extrémistickou symbolikou.