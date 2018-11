Pokračujúce boje neďaleko prístavu Hudajda zvyšujú obavy o civilistov

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Aden 6. novembra (TASR) - Neďaleko jemenského prístavného mesta Hudajda, ktorý je kľúčovým pre prísun humanitárnej pomoci a v závere konfliktu v krajine by tam mohli uviaznuť až státisíce civilistov, došlo v utorok k opätovným bojom medzi vládnymi jednotkami a vzbúrencami. Informovala o tom agentúra AFP.V priebehu piatich dní bojov medzi tzv. húsíami a armádou podporovanou koalíciou krajín pod velením Saudskej Arábie v rovnomennej provincii Hudajda pri Červenom mori prišlo o život viac ako 150 bojovníkov.Hovorca saudskoarabskej koalície v pondelok uviedol, že vládna aliancia neplánuje spustiť ofenzívu na znovuzískanie Hudajdy. Viacerí armádni predstavitelia z oblasti však uviedli, že ich jednotky toto mesto obsadené vzbúrencami obkľúčili.Prebiehajúce intenzívne boje v danej oblasti tiež potvrdili aj vzbúrenci prostredníctvom svojej televíznej stanice al-Masíra.AFP si všíma, že k bojom dochádza po tom, ako OSN po zlyhaní rozhovorov v Ženeve vyzýva bojujúce strany v krajine na ich obnovenie.Hudajda na pobreží Červeného mora je dôležitým prístavom, kadiaľ prúdi do Jemenu humanitárna pomoc. Pod kontrolou húsíov je od roku 2014, keď títo šiitskí vzbúrenci obsadili aj hlavné mesto Saná a ďalšie časti Jemenu. Ich postup primal v roku 2015 Saudskú Arábiu a ďalšie sunnitské spojenecké krajiny začať letecké útoky, aby sa povstalci nedostali do mesta Aden - dočasného sídla jemenskej vlády podporovanej Saudskou Arábiou.OSN nedávno varovala, že v Jemene, chudobnej arabskej krajine zmietanej vojnovým konfliktom, hrozí vypuknutie rozsiahleho hladomoru, ktorý by mohol postihnúť až 14 miliónov ľudí.