Väčšina nemeckých firiem nie je pripravená na neriadený brexit

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolín nad Rýnom 6. novembra (TASR) - Väčšina nemeckých firiem nie je pripravená na odchod Británie z Európskej únie bez dohody. Ukázal to najnovší prieskum nemeckého ekonomického inštitútu IW.Päť mesiacov pred plánovaným odchodom Británie z EÚ okolo 60 % z približne 1100 anketovaných podnikov uviedlo, že zatiaľ nemajú žiadny plán pre takýto prípad. Zhruba štvrtina firiem, ktoré sa na prieskume zúčastnili, je len čiastočne pripravená. Ako uviedol ekonóm IW Jürgen Matthes, výsledky prieskumu súO niečo lepšie sú pripravené firmy, ktoré do Británie exportujú. Z nich len 29 % uviedlo, že sa na možnosť tvrdého brexitu vôbec nepripravovali. Približne 44 % z týchto firiem určité opatrenia urobilo.Podľa štúdie však aj medzi týmito firmami je len pár takých, ktoré sú na tvrdý brexit pripravené dôsledne. Prieskum ukázal, že zo skupiny exportérov do Británie dôsledné opatrenia pre prípad neriadeného odchodu ostrovnej krajiny z EÚ urobilo len 2,7 % podnikov.