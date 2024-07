Pokrytectvo zo strany vlády a dvojtvárnosť prezidenta, okomentovala SaS vítanie stíhačiek F-16 (video+foto)

Obrannú dohodu s USA kritizovali

Na Slovensku v pondelok 22. júla po 20:00 pristáli prvé dve stíhačky F-16 Block 70. Ide tak o prvé dve lietadlá zo 14, ktorými budú slovenské ozbrojené sily chrániť naše nebo. Na slávnostnom odovzdaní prvých nadzvukových lietadiel sa na vojenskom letisku v Kuchyni zúčastnil prezident Peter Pellegrini, podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniel Zmeko a tiež ďalší významní hostia zo Slovenska a zahraničia.

23.7.2024 (SITA.sk) - Vláda a prezident Peter Pellegrini sa podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) zachovali pokrytecky. Strana tak reagovala na slávnostné privítanie stíhačiek F-16 v pondelok 22. júla na vojenskom letisku v Kuchyni.„Pellegrini uviedol, že stíhačky sú záväzkom voči ľuďom na Slovensku chrániť ich pred hrozbami. To, že najväčšou hrozbou pre našu krajinu a Alianciu je Rusko, už však opomenul," vyhlásil predseda SaS.Vítať americké stíhačky s úsmevom na tvári je podľa Branislava Gröhlinga pokrytecké nielen zo strany prezidenta, ale aj zo strany vlád y Roberta Fica Smer-SD ).„Bol to totiž Smer, ktorý spolu s Hlasom kritizovali obrannú dohodu s USA a pred voľbami sľubovali, že na slovenské územie nevstúpi žiadna noha Američana. Pokrytectvo a faloš najhrubšieho zrna,“ dodal Gröhling Poslanec Juraj Krúpa (SaS) uviedol, že by sa mali všetci predstavitelia vlády na čele s premiérom a ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD) verejne ospravedlniť za svoje výroky o obrannej dohode s USA.Podľa SaS ide o pokrytectvo zo strany vlády a tiež o dvojtvárnosť prezidenta. „Boli to oni, ktorí prirovnávali poslancov vtedajšej koalície na billboardoch k vlastizradcom. Hovorili o americkej okupácii a znásilňovaní slovenských žien americkými vojakmi. Dnes nastúpení chvália a ďakujú USA. Obhajujú dvojpercentný záväzok na dozbrojenie armády a modlia sa za pilotov, ktorí budú obsluhovať tieto americké stíhačky. Absurdita v priamom prenose,“ uzavrel Krúpa.