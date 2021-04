Pokus o únos dieťaťa v Tisovci je hoax, policajti preverili kamerové záznamy i bielu dodávku

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

14.4.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia upozorňuje na hoax , ktorý sa mal týkať pokusu o únos dieťaťa v Tisovci prostredníctvom bielej dodávky. Ako uviedla vo svojom profile Hoaxy a podvody - Polícia SR na sociálnej sieti, tento status profilu „Mikuláš Novota“ dodnes prebralo do svojich profilov viac ako 2 300 ľudí.Polícia dodala, že pre spomínaný status jej zavolala občianka, ktorú uvedený príbeh vystrašil. Na polícii tiež zaznamenali hovor od autora statusu, ktorý oznámil to, čo mu povedal jeho 17-ročný syn, a teda to, čo zverejnil vo svojom profile.Policajti pôsobiaci v rámci Banskobystrického kraja následne informáciu preverili aj cez kamerové záznamy. Zistili, že v nahlásený čas sa na danom mieste naozaj nachádzala biela dodávka, no išla štandardnou rýchlosťou bez zastavenia.Mladý muž, ktorý udalosť prerozprával otcovi, sa tiež objavil na video zázname. Podľa polície sa správal normálne a telefonoval. Príslušníci policajného zboru potom vyhľadali vodiča dodávky, ktorý im hodnoverne vysvetlil účel svojej jazdy. Po týchto zisteniach následne konfrontovali aj syna autora statusu.