 Nedeľa 21.12.2025
21. decembra 2025

Pokus o vraždu v Leviciach, 22-ročná žena skončila po páde z Kalvárie v nemocnici – FOTO


Tagy: Levice Pokus o vraždu Polícia

603745478_1278861660956375_3831427315383134032_n e1766318876846 676x410 21.12.2025 (SITA.sk) - Polícia vyšetruje prípad pokusu o vraždu 22-ročnej ženy. Ako informovala na sociálnej sieti, v noci na nedeľu oznámili zamestnanci operačného strediska 112, že na Kalvárii v Leviciach dopadla na strechu neobývanej budovy neznáma osoba. Po príchode policajtov na miesto zistili, že ide o 22-ročnú ženu.


„Podľa prvotných informácií ju mal postrčiť z úskalia Kalvárie jej bývalý priateľ, ktorý ju na miesto násilne odvliekol. Následne išiel na neznáme miesto," informovala polícia s tým, že krátko po čine podozrivého muža vypátrali, zadržali a obmedzili na osobnej slobode. Dotyčnú ženu so zraneniami previezli do nemocnice. „Vyšetrovateľ Policajného zboru vo veci začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu pokusu," dodala polícia.


Zdroj: SITA.sk - Pokus o vraždu v Leviciach, 22-ročná žena skončila po páde z Kalvárie v nemocnici – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

