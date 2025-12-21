Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

21. decembra 2025

Pellegrini a Kaliňák navštívili slovenských vojakov v misii KFOR, prezident zapálil aj štvrtú adventnú sviečku – VIDEO, FOTO


Zdieľať
604509268_1385952066219517_8329289937548081419_n 676x423 21.12.2025 (SITA.sk) -







Prezident Peter Pellegrini, minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniel Zmeko navštívili v nedeľu vojakov pôsobiacich v misii KFOR (The Kosovo Force).


Spoločne s nimi prišli aj rodinní príslušníci vojakov, ktorí požiadali o predĺženie pôsobenia v misii. Aktuálne v misii KFOR pôsobí 42 príslušníkov OS SR. Prezident a minister obrany priniesli vojakom aj darčeky a Pellegrini zapálil na základni Camp Film City štvrtú adventnú sviečku.



Predvianočné návštevy sú už tradíciou


Prezident vo svojom príhovore podotkol, že predvianočné návštevy vojakov na zahraničných misiách sa stali už tradíciou. „Mal som tú česť navštíviť našich vojakov v Afganistane, na Cypre či v Lotyšsku,“ priblížil Pellegrini, ktorý pozitívne vníma rozhodnute vlády zo začiatku roka, ktoré príslušníkov OS SR vrátilo do misie KFOR.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Slovenskí vojaci sa do misie vrátili po 15 rokoch. Prezident pripomenul, že už vtedy v nej slovenskí vojaci úspešne pôsobili. „Po prestávke sme tak opäť súčasťou tejto dôležitej misie v regióne, ktorý je stále poznačený veľkým napätím a neistotou. Prítomnosť príslušníkov KFOR je garanciou bezpečnosti a garanciou toho, aby napätie v tejto časti Európy nerástlo a neopakovali sa incidenty z minulosti,“ doplnil prezident.



Bezpečnostná situácia zostáva napätá


Cieľom návštevy vojakov na misii KFOR bolo tak súčasne podľa slov prezidenta aj pripomenutie občanom, že sa Slovensko do misie vrátilo, že slovenskí vojaci plnia v Kosove vážne úlohy a starajú sa o bezpečnosť. „Viete, že vzťahy medzi Srbskom a Kosovom práve v tej pohraničnej oblasti sú veľmi napäté a dochádza aj k bezpečnostným incidentom,“ dodal Pellegrini, podľa ktorého tak ide o náročnú misiu, nie typickú mierovú misiu. Zdôraznil, že pre Slovensko je stabilita na západnom Balkáne dôležitá a je to súčasne jedna z priorít.



„Som rád, že ten finálny kontingent je schválený až na úrovni 150 vojakov s príslušnou technikou,“ reagoval prezident na to, že by sa počet vojakov v misii mal zvýšiť na 150. Prezident diskutoval aj s tureckým veliteľom misie. Slovenskí vojaci podľa neho predstavujú veľmi profesionálnu časť operácie KFOR, sú veľmi dobre vycvičení a pripravení.




Veliteľ s nimi vyjadril veľkú spokojnosť a ocenil maximálnu pripravenosť a profesionalitu slovenských vojakov. KFOR súčasne potrebuje doplniť aj ďalšie spôsobilosti, ktoré by mohli zaplniť práve slovenskí vojaci.



Modernizácia armády


Podľa Pellegriniho je preto dôležitá modernizácia ozbrojených síl. „Potrebovali by sme obstarať obrnené vozidlá 4x4, ktoré sú na výkon takýchto bezpečnostných misii najoptimálnejšie. Po ich príchode z USA by mohli byť nasadené v misii KFOR, čím by sme priniesli ďalšie spôsobilosti a súčasne rozmýšľame aj nad inými technickými možnosťami, ktoré by sme mohli v tomto priestore aj testovať. Takáto operácia v zahraničí totiž vždy slúži aj ako laboratórium, kde sa dajú testovať nové spôsobilosti ako napríklad dronové systémy,“ doplnil prezident, podľa ktorého je tak prítomnosť vojakov v misii KFOR len začiatkom.



Minister obrany podotkol, že otázka prítomnosti na západnom Balkáne je otázkou ako politickou, tak aj vojenskou. „Druhú najsilnejšiu prítomnosť máme aj neďaleko v Bosne a Hercegovine a rozhodli sme sa teraz aj pre pokračovanie v misii KFOR, pretože situácia v Kosove je opätovne napätá. Najmä v roku 2023 to bolo veľmi vystupňované,“ pripomenul Kaliňák s tým, že SR tak chce prispieť k tomu, aby sa táto situácia upokojila a súčasne, aby mohli podávať objektívne informácie.



Slovenskí vojaci majú prinášať stabilitu


„Častokrát práve táto misia bola predmetom informácií, ktoré neboli vždy úplne objektívne. Nebola možnosť posúdiť, kde je pravda, ak ide o vzťahy predstaviteľov Kosova a srbskej menšiny, ktorá tú žije,“ doplnil minister. Kaliňák súčasne spresnil, že na misii je aktuálne jeden z najmladších útvarov – 52. výsadkový prápor špeciálnych síl.



Ten bude podľa slov ministra postupne rozširovať svoju prítomnosť až do počtu 150. Ako dodal, z pohľadu vojakov je misia dôležitá v možnosti preveriť v praxi to, čo sa vojaci naučili pri výcviku, ako aj techniku, ktorá sa postupne zavádza pri modernizácii.



„Bol som veľmi smutný, keď končila misia KFOR. Je dôležité, aby sme stavali práve na tom odkaze, ktorý tu nechali naši vojaci pred viac ako 15 rokmi. Aj ten smutný odkaz. Pretože to bola misia, ktorá bola najtragickejšia pre OS SR. Na tomto odkaze chceme budovať nové príbehy a nové výsledky, ktoré OS SR tu v Kosove dosiahnu,“ dodal Kaliňák.



To, že Slovensko neuznáva Kosovo ako samostatný štát, podľa slov ministra obrany nemá žiadny vplyv na misiu. Vysvetlil, že ide o misiu NATO, ktorá nedrží stranu nikomu. Naopak sa snaží byť vyváženým, stabilizačným a mierovým prvkom. „Nám ide o životy ľudí, ktorí tu žijú a mierové spolunažívanie,“ zdôraznil minister.

















Zdroj: SITA.sk - Pellegrini a Kaliňák navštívili slovenských vojakov v misii KFOR, prezident zapálil aj štvrtú adventnú sviečku – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

