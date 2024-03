Pokus obviniť Ukrajinu z útoku v Moskve by bolo pre Rusko cynické a kontraproduktívne, tvrdí Macron

25.3.2024 (SITA.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron tvrdí, že pokus Ruska pripísať Ukrajine zodpovednosť za teroristické útoky na koncertnú sieň v Krasnogorsku na okraji Moskvy by bol „cynický a kontraproduktívny“. Referuje o tom web news.sky.com.„Myslím si, že by bolo cynické a kontraproduktívne pre samotné Rusko a bezpečnosť jeho občanov využiť tento kontext a pokúsiť sa ho obrátiť proti Ukrajine,“ povedal Macron a dodal, že Paríž ponúkol, že zintenzívni spoluprácu s Moskvou a ďalšími partnermi v regióne, „aby sa čo najskôr našli vinníci“.Útok, ktorý bol najsmrteľnejší v Rusku za mnoho rokov, neprežilo najmenej 137 ľudí. Prihlásila sa k nemu extrémistická skupina Islamský štát Ruské úrady zatkli v sobotu štyroch podozrivých, ďalších sedem zadržali pre podozrenie z účasti na útoku. Ruský vodca Vladimir Putin v prejave k národu v sobotu v noci vyhlásil, že zatknutých chytili pri úteku na Ukrajinu. To Kyjev rázne odmietol.