Nové ruské armády budú mať problémy so zdrojmi, uviedlo britské ministerstvo obrany

25.3.2024 (SITA.sk) - Dve nové armády, ktorých vytvorenie minulý týždeň ohlásil ruský minister obrany, budú mať pravdepodobne problémy so zdrojmi. Ako informuje spravodajský portál Sky News, v spravodajskom hlásení o vojne na Ukrajine to uviedlo britské ministerstvo obrany.Ruský minister obrany Sergej Šojgu 20. marca oznámil, že nové armády pozostávajúce zo 14 divízií a 16 brigád budú sformované niekedy v roku 2024. Podľa britského rezortu obrany dané jednotky budú predstavovať „mechanizovaný, obrnený, delostrelecký a logistický“ mix.Predchádzajúce úspešné náborové snahy Moskvy znamenajú, že je pravdepodobné, že armády budú dostatočne personálne vybavené, konštatuje Londýn. Napriek tomu však podľa neho ruský „obmedzený výcvik“, rozšírené používanie staršieho vybavenia a problémy s infraštruktúrou znamenajú, že budú trpieť „podobnými problémami so zdrojmi“.