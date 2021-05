Pokúsil sa ďalší obvinený v medializovaných kauzách o samovraždu? Pýta sa Fico ministerky Kolíkovej

Expremiér spochybnil nestrannosť sudkyne

Fico sa obrátil priamo na Kolíkovú

12.5.2021 (Webnoviny.sk) - Za postupom niektorých predstaviteľov justície vidí predseda strany Smer-SD Robert Fico snahu zlikvidovať opozíciu. Uviedol to na stredajšej tlačovej besede. Zároveň zopakoval svoje výhrady k postupu niektorých sudcov a prokurátorov, ktorí podľa neho nemajú čo robiť vo svojich funkciách, drží ich tam však vládna koalícia.Predseda Smeru v tejto súvislosti pripomenul právoplatné odsúdenie špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica za dopravnú nehodu a aj fakt, že sa musel vylúčiť pre možný konflikt záujmov z viacerých prípadov. V prípade jeho námestníka Petra Kysela zdôraznil, že ho už druhýkrát disciplinárne stíhajú pre zmeškanie lehôt ohľadom väzby obvinených.Predsedu Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu podľa Fica dvakrát riešila polícia pre alkohol za volantom, pričom raz mu zadržali vodičský preukaz a po druhý raz odmietol „fúkať". Sudca Najvyššieho súdu SR Juraj Kliment bol zase podľa Fica kritizovaný zo strany Ústavného súdu SR za postup pri námietke jeho zaujatosti.Kliment a Hrubala podľa Fica tiež svojimi rozhodnutiami prispeli v roku 2017 k prepusteniu dnes odsúdeného Ľubomíra Kudličku . Fico kritizoval aj sudkyňu Špecializovaného trestného súdu Pamelu Záleskú , ktorá napriek prieťahom prokurátora Kysela ponechala vo väzbe obvineného Jozefa R.Toho nakoniec pustil na slobodu až Najvyšší súd SR. Zároveň spochybnil jej nestrannosť v chystanom procese s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom K Spomenutí predstavitelia justície spolu s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou sa však podľa predsedu Smeru nemusia obávať postihov, pretože pracujú v prospech vládnej koalície. „Toto je mimoriadne nebezpečné," povedal Fico s tým, že v budúcnosti bude potrebné zákonne upraviť, aby ľudia s podobnými pochybeniami nemohli zastávať vysoké justičné funkcie.Celá situácia Ficovi podľa vlastných slov pripomína Brazíliu, konkrétne jej bývalého prezidenta Lulu da Silvu. „Bývalý prezident Lula bol odsúdený takýmto štýlom, za korupciu a pranie špinavých peňazí, aj bol vo väzbe, aj bol odsúdený vo výkone trestu a znemožnili mu kandidovať na prezidenta Brazílie, hoci by vyhral," vyhlásil.Táto situácia bola podľa Fica sprevádzaná vymyslenými dôkazmi, výpoveďami kajúcnikov alebo selektívnym výberom informácií z odposluchov. „Jednoducho selektívna spravodlivosť,“ povedal Fico.Predseda Smeru sa zároveň verejne opýtal ministerky Kolíkovej, či je pravda, že ďalší obvinený v medializovaných kauzách sa pokúsil o samovraždu. „Je pravda, že tento človek je hospitalizovaný v nemocnici v Trenčíne?," opýtal sa Fico. Dodal, že by bol rád, keby táto otázka bola zodpovedaná.