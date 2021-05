Štát bude môcť rozhodovať o mobilizácii aj mimo núdzového stavu, o návrhu rozhodnú v skrátenom konaní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.5.2021 (Webnoviny.sk) - Štát bude môcť prijímať opatrenia súvisiace s hospodárskou mobilizáciou aj mimo núdzového stavu. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa mení zákon o hospodárskej mobilizácii a dopĺňa zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. Ten na stredajšom rokovaní schválila vláda. Zmena zákona súvisí s opatreniami prijímanými v čase pandémie koronavírusu „Schválenie predkladaného návrhu zákona vytvorí predpoklady pre skoršie skončenie núdzového stavu, lebo vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie prestane byť viazané na jeho trvanie. Zároveň bude možné teraz aj do budúcna realizovať opatrenia hospodárskej mobilizácie aj mimo núdzový stav a nebude preto nutné len kvôli nim vyhlasovanie núdzového stavu,“ uvádza sa v dôvodovej správe.Prijímanie opatrení v rámci hospodárskej mobilizácie bolo doteraz možné iba v prípade vojnového alebo núdzového stavu. Na ich prijímanie teraz bude stačiť, že je vyhlásená mimoriadna situácia. Návrh bude posunutý do skráteného legislatívneho konania.