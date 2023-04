Pokúsila sa ukrajinská tajná služba o atentát na Putina? Použiť mala kamikadze dron, ktorý však zlyhal

Muž s väzbami na tajných

27.4.2023 (SITA.sk) - Ukrajinská tajná služba sa vraj v nedeľu pokúsila zabiť ruského vodcu Vladimira Putina kamikadze dronom. Referuje o tom nemecký denník Bild, ktorý tvrdí, že hoci pokus o atentát zlyhal, ruské úrady to taja.Dron UJ-22 vraj vzlietol na Ukrajine v nedeľu popoludní. Tento najmodernejší ukrajinský dron stredného doletu môže preletieť až 800 kilometrov, pričom jeho cieľom bol údajne novovybudovaný priemyselný park pri Moskve.Bild sa odvoláva na ukrajinského aktivistu Jurija Romanenka, ktorý má údajne úzke väzby na ukrajinské spravodajské služby.„Minulý týždeň naši spravodajskí dôstojníci dostali informácie o Putinovej ceste do priemyselného parku v Rudneve. V súlade s tým vzlietol náš kamikadze dron, ktorý preletel cez celú protivzdušnú obranu Ruskej federácie a zrútil sa neďaleko priemyselného parku,“ uviedol Romanenko na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.Dron údajne viezol výbušniny s celkovou hmotnosťou 17 kilogramov.Bild taktiež poukazuje na to, že viaceré súkromné ​​ruské médiá informovali o havárii dronu UJ-22 pri dedine Voroskogo východne od Moskvy. Miesto havárie je asi 20 kilometrov východne od priemyselného parku Rudnevo.