V rodinnom dome sa odohrala dráma, dve osoby boli pobodané a tretia už nežila

Tretia osoba už nežila

Zaistili množstvo stôp

27.4.2023 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu a pre prečin usmrtenia.Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Jana Mésarová , v stredu popoludní boli vyslané záchranné zložky do obce Vojčice v trebišovskom okrese, kde sa v jednom z rodinných domov a následne aj na dvore s najväčšou pravdepodobnosťou odohrala rodinná dráma.Policajti na mieste udalosti našli. Zranené osoby si do opatery prevzali pracovníci RZP a previezli ich do zdravotníckych zariadení.Následne bola napričom obhliadajúci lekár predbežne cudzie zavinenie vylúčil a nariadil vykonanie pitvy. Ide o osobu, ktorá je dôvodne podozrivá z tohto fyzického útoku doposiaľ presne nezisteným ostrým predmetom na osoby.Polícia miesto udalosti dôkladne zadokumentovala a kriminalistický technik zaistil množstvo kriminalistických stôp, ktoré budú skúmať experti rôznych odvetví.„Vyšetrovanie naďalej intenzívne prebieha, vo veci sú vykonávané potrebné procesné úkony a znalecké dokazovanie. Aby nedošlo k zmareniu účelu trestného konania, viac informácií nateraz nie je možné poskytnúť,“ dodala Mésarová.