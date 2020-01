Pokusy laikov o odstránenie tráum môžu psovi viac uškodiť ako pomôcť, tvrdí psychologička psov

Postihovanie týrania je nedostatočné

Individuálny postup pre každého jedinca

18.1.2020 (Webnoviny.sk) - Laické pokusy o odstránenie tráum môžu psovi viac uškodiť ako pomôcť. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedla psychologička psov Michaela Murková. Podľa Murkovej je liečenie psej psychiky, rovnako ako pri ľuďoch, veľmi individuálne a priamo závisí od druhu, dĺžky a intenzity týrania. Kým niektoré psy sa z psychických následkov zotavia pomerne rýchlo, u iných jedincov môže proces psychickej rehabilitácie trvať aj roky.Sloboda zvierat zaznamenala od januára do decembra 2019 približne 1 230 prípadov týrania psov. Vo viac než 200 prípadoch bol majiteľovi pes odobratý. Podľa ochrancov zvierat je postihovanie týrania na Slovensku stále nedostatočné. Od roku 2010 bolo na Slovensku za týranie zvierat odsúdených na trest odňatia slobody šesť ľudí.Za týranie zvierat možno považovať akékoľvek vedomé aj nevedomé správanie človeka, ktoré poškodzuje fyzické alebo duševné zdravie zvieraťa. Vo väčšine prípadov sa Michaela Murková stretáva s odopieraním základných životných potrieb, ako napríklad nedostatok potravy, vody, obmedzovanie pohybu či fyzické násilie. Týrané psy sa zvyknú prejavovať dvoma najčastejšími spôsobmi správania – agresivitou alebo extrémnou bojazlivosťou. „Počas mojej praxe som sa však stretla s rôznymi prejavmi správania, ktorého hlavou príčinou bolo predošlé týranie. Okrem agresivity či extrémnej bojazlivosti to boli aj prejavy absolútnej apatie či dokonca sebapoškodzovania,“ vysvetlila Michaela Murková.Úplné zotavenie z následkov týrania podľa nej nie je samozrejmosťou. Základnými prvkami úspešnej liečby sú čas a zmena prostredia – čiže odstránenie stresových faktorov.„Každý odborník má na odstránenie tráum svoje špeciálne techniky, ktoré získal vzdelávaním sa, pozorovaním a praxou. Zhrnúť ich je však nereálne. Na každého jedinca by sa mali uplatňovať individuálne postupy v závislosti od jeho psychického stavu,“ povedala Murková. Do liečby psej psychiky sa podľa nej snaží púšťať veľa laikov.„Občas laická liečba vyjde, niekedy však napácha viac škody ako úžitku. Preto je dobré mať aspoň základné znalosti o fungovaní 'psej hlavy', etológii a komunikačných prejavoch. Ak si človek nevie dať rady a má pocit, že s nápravou stagnuje, je vždy namieste vyhľadať odborníka,“ dodáva Murková. Šťastný život podľa nej môže mať každý pes, ktorému sa jeho majiteľ venuje s láskou a trpezlivosťou.