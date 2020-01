Vlna horúčav v Tichom oceáne pravdepodobne zabila milión vtákov, tvrdia vedci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.1.2020 (Webnoviny.sk) - Desiatky tisíc mŕtvych aliek tenkozobých (Uria aalge), morských vtákov živiacich sa rybami, ktoré v rokoch 2015 a 2016 vyplavilo na západnom pobreží Spojených štátov, má pravdepodobne na svedomí vlna bezprecedentných horúčav vo vodách Tichého oceána. Vo svojej štúdii, ktorú zverejnili v odbornom časopise PLOS One, to tvrdí tím amerických vedcov. Podľa nich teplá voda v oceáne viedla k úbytku rýb a následnému úhynu vtákov. Tých však podľa predpokladov mohlo zomrieť až milión.Vtáky sa podľa vedcov vyhladovali na smrť v dôsledku viac ako 1 600 kilometrov veľkej masy teplej vody známej ako The Blob, ktorá v rokoch 2013 - 2016 postihla severovýchodnú časť Tichého oceána.Vyššie teploty vody ovplyvnili ich zásobu potravy - úbytok planktónu viedol k poklesu populácie menších rýb, ktorými sa živia alky, a zároveň nárastu konkurencie zo strany ďalších predátorov. V danom období pritom v regióne umierali aj ďalšie vtáky, cicavce a ryby.V rokoch 2015-16 vyplavili vody na tichomorskom pobreží USA približne 62-tisíc mŕtvych aliek tenkozobých. Až tri štvrtiny z nich pritom našli v Aljašskom zálive. Podľa vedcov je toto číslo však neúplné, pretože len malý počet uhynutých vtákov nakoniec more vyplaví. Preto odhadujú, že vlna horúčav pripravila o život zhruba až milión jedincov.Masové úhyny aliek tenkozobých sa podľa vedcov sporadicky dejú, no ten z rokov 2015 - 2016 je podľa nich "bezprecedentný a udivujúci", píše spravodajský portál BBC.Medzivládny panel pre klimatické zmeny (IPCC) vlani upozornil, že sa oceánske vlny horúčav budú v dôsledku klimatických zmien pravdepodobne objavovať čoraz častejšie.