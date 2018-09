Pokusy Paríža o ukončenie hrebenatkovej vojny s Britániou zlyhali

Hrebenatky, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 13. septembra (TASR) - Francúzsko sa domnieva, že jeho pokusy o dosiahnutie konečnej dohody s Britániou v spore o náleziská hrebenatiek, ktoré sa nachádzajú v medzinárodných vodách v oblasti Lamanšského prielivu, zlyhali.Paríž totiž v tejto súvislosti navrhol ešte v utorok Londýnu dohodu, pričom odpoveď očakával do stredajšieho poludnia. To sa však nestalo, informovala v stredu večer agentúra DPA s odvolaním sa na francúzske médiá. Tie citovali riaditeľa francúzskeho národného výboru pre rybolov Huberta Carrého, podľa ktorého sa Paríž k rokovaciemu stolu s BritániouDlhodobý spor o mäkkýše, ktoré sú vyhľadávanou kulinárskou špecialitou, sa na prelome augusta a septembra vyhrotil v zátoke Baie de la Seine pri pobreží severofrancúzskej Normandie.Konfrontácie sa podľa televízie Sky News zúčastnilo asi 40 francúzskych člnov, ktoré zaútočili na zhruba desiatku anglických a škótskych plavidiel. Francúzski rybári údajne hádzali na Angličanov dymovnice, kamene a ďalšie predmety, pričom poškodili viacero člnov. Na jednom z plavidiel útočníci rozbili okno, na inom došlo ku škodám spôsobeným hodenou svetlicou. Ďalšej eskalácii sporu zabránil až zásah francúzskych žandárov.Problém ohľadom lovu hrebenatiek spočíva v tom, že britské predpisy dovoľujú výlov hrebenatiek počas celého roka, zatiaľ čo pre francúzskych rybárov lovná sezóna trvá len od októbra do mája.V predchádzajúcich rokoch rybári oboch krajín riešili vzájomné spory dohodou, tento rok sa im to však zatiaľ nepodarilo. Francúzi chceli zabrániť britským kolegom vo výlove hrebenatiek v obave, že Briti by mohli ložiská cenených mäkkýšov úplne vydrancovať.Minulý týždeň obe strany dospeli k principiálnej dohode o podmienkach lovu hrebenatiek, resp. mušlí sv. Jakuba. Zhodli sa na tom, že predchádzajúca zmluva, ktorá umožňovala Britom v inkriminovanom období v oblasti používanie maximálne 15-metrových lodí, musí byť obnovená, pričom britskí rybári budú za svoje straty na ziskoch odškodnení.Konečnú dohodu sa im však dosiahnuť nepodarilo. Nemenovaný zdroj z francúzskej delegácie minulý týždeň uviedol, že britská delegácia žiadala privysoké kompenzácie.