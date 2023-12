Pol milióna ľudí nemá bezpečný prístup k pitnej vode, Ficova vláda však rieši seba a vlastnú beztrestnosť (video)

Vládam Fica na problémoch ľudí nikdy nezáležalo

Skostnatený stavebný zákon z roku 1976

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8.12.2023 (SITA.sk) - Pol milióna ľudí na Slovensku nemá bezpečný prístup k pitnej vode a 447 obcí nie je vôbec pripojených na vodovod. Upozorňuje na to hnutie Progresívne Slovensko (PS) s dodatkom, že vláda Roberta Fica namiesto toho rieši vlastnú beztrestnosť.„Právo na vodu nemôže byť v 21. storočí súťaž. Preto vyzývame vládu, aby namiesto prázdnych rečí zverejnila konkrétny plán nápravy situácie,“ vyhlásil poslanec parlamentu za PS Michal Sabo. Poukázal na to, že tisíce ľudí na Slovensku sa rozhodujú, či večer spláchnu toaletu alebo sa osprchujú. Tisíce zase veria, že voda, ktorú pijú zo svojich studní, je zdravotne nezávadná.„Namiesto toho, aby vláda cez skrátené legislatívne konanie riešila fakt, že ľudia na Slovensku v 21. storočí nemajú prístup k pitnej vode, riešia seba. Aby si zabezpečili beztrestnosť. Aby sa pomstili. Vládam Roberta Fica na problémoch domácností a samospráv nezáleží a nikdy skutočne nezáležalo,” tvrdí Sabo.Skúsenosti s budovaním vodovodov a kanalizácií má aj končiaci starosta obce Hviezdoslavov a poslanec Národnej rady SR Marek Lackovič. Zdôraznil, že Hviezdoslavov čakal na stavebné povolenie neuveriteľných 900 dní.Dodnes pritom nie je právoplatné. Nové vodovody a kanalizácie sa podľa neho nebudujú pre skostnatený stavebný zákon z roku 1976, z dôvodu zdĺhavého a nefunkčného verejného obstarávania, ale aj pre spolitizované odbory starostlivosti o životné prostredie, ktoré spadajú pod okresné úrady. „V tejto téme preto budeme prichádzať s potrebnou legislatívou a efektívnymi riešeniami,” uzavrel Lackovič.Poslankyňa Jana Hanuliaková hovorí, že hnutie si v roku 2021 robilo medzi obcami rozsiahly prieskum. Zistené problémy komunikovali zodpovedným.„Reakciou bolo napríklad zjednodušenie čerpania zdrojov z Envirofondu. To však nestačí. Každým rokom sa situácia aj vplyvom klimatických zmien zhoršuje,“ zdôraznila Hanuliaková.Hnutie PS preto vyzýva vládu, aby začala komunikovať s dotknutými obcami a nastavila podmienky na čerpanie zdrojov tak, aby právo na vodu nebolo neustálou súťažou bez jasného konca.