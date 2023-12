Progresívci sú pohoršení, akým spôsobom pristupuje koalícia k legislatívnemu procesu a právam poslancov (video)

Skrátené legislatívne konania

8.12.2023 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) je pohoršené, akým spôsobom vládna koalícia pristupuje k legislatívnemu procesu a právam poslancom. Uviedla to poslankyňa Lucia Plaváková (PS) v reakcii na dnešné zasadnutie ústavnoprávneho výboru, na ktorom opozičným poslancom nebolo umožnené vystúpiť v rozprave a klásť otázky.„Nielenže sme tu svedkami predkladania skrátených legislatívnych konaní. Vláda predložila 80 percent svojich návrhov doposiaľ v skrátenom legislatívnom konaní, čo je alarmujúce a porušujúce princípy legislatívneho procesu, Poslancom je aj znemožňované riadne vykonávať svoje úlohy vrámci výborov a svojich povinností, ktoré v parlamente máme," vyhlásila poslankyňa s tým, že koalícia to robí rôznymi praktikami ako napríklad znefunkčňovaním výborov.„Náš ústavný výbor nebol niekoľkokrát uznášaniaschopný, pretože keď potrebovali, aby sme nemohli mať slovo a nemohli sa pýtať, tak jednoducho zabezpečili, aby výbor nebol uznášania schopný, a keď už uznášaniaschopný bol, tak neodhlasovali program výboru," vysvetlila Plaváková.Dodala, že včera a v piatok zažili novú praktiku, a to takú, že po schválení programu nenechávajú dostatok času na rozpravu, čím znemožňujú niektorým poslancom zapojiť sa do diskusie a klásť otázky ministrom. V tomto prípade išlo o ministra spravodlivosti Smer-SD ).Poslanci, ktorých nepustili k slovu, sa chceli vyjadriť k dôležitým právnym normám, ktoré vláda predložila v skrátenom legislatívnom konaní, a to zrušenie Úradu Špeciálnej prokuratúry a obmedzenie ochrany oznamovateľov. Poslankyňa Zuzana Števulová (PS) dodala, že sa tiež chcela pridať k výboru, vystúpiť v rozprave a pýtať sa.„Nebolo mi umožnené vystúpiť v rozprave ani položiť žiadnu otázku, čo považujem za škandalózne a priamo na mieste som to namietala," uviedla Števulová a dodala, že aj poslanci, ktorí nie sú členom výboru, majú právo poskytnúť stanovisko a vystúpiť v rozprave, či pýtať sa otázky. Števulová vyhlásila, že za takýchto podmienok nemajú poslanci možnosť vykonávať svoje ústavné právo a mandát.„To, čo máme ako poslanci opozície robiť, je takzvane grilovať ministrov na výboroch. Keď expresne rýchlo predložia tak rozsiahly materiál s tak rozsiahlymi zmenami, a my máme hlasovať o tom, či materiál pustíme do skráteného legislatívneho konania, tak musíme o ňom aj niečo vedieť. To sa dá jedine tak, že nám minister odpovie na naše otázky. Na výboroch nám ale nebolo umožnené klásť otázky," vysvetlila Števulová s tým, že vláda porušuje ich ústavné práva, na čom sa môžu zakladať dôvody na to, aby sa poslanci obrátili na ústavný súd.„Predseda parlamentu Peter Pellegrini aj v kampani aj počas ustanovujúcej schôdze mal prejav o tom, ako sa bude meniť politická kultúra, ako sa zlepší a aj toto dnešné zasadnutie výboru je dôkazom, že to boli zase iba reči, ktoré nemajú nič spoločné s realitou," vyhlásil poslanec Branislav Vančo (PS) a uzavrel s tým, že si na to nebudú zvykať a proti porušovaniu ústavných práv poslancov budú bojovať.