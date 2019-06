Poláček: Môžeme mať problém pri napĺňaní záväzkov v oblasti energetiky

Na archívnej snímke Pavol Poláček. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Bratislava 27. júna (TASR) - Viacročný stop stav spôsobil, že podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe elektrickej energie klesol. Slovensko môže mať problém naplniť záväzky voči EÚ v oblasti energetiky. V diskusnej relácii na TABLET.TV to povedal Pavol Poláček z advokátskej kancelárie Poláček & Partners.vysvetlil Poláček, ktorý kvituje, že v tomto roku by sa mohli objaviť na trhu nové OZE s celkovým výkonom 43 MW. Z nich väčšina je alokovaná pre takzvaný lokálny zdroj, ktorý umožňuje vyrábať elektrickú energiu pre vlastnú potrebu a časť z nej ponúknuť do prenosovej sústavy.konštatoval Poláček.Novinkou je aj podpora formou aukcií, s ktorými by sa malo začať ešte v tomto roku.zdôraznil Poláček.Hoci rentabilita obnoviteľných zdrojov pri výrobe elektriny rastie, ich podporu stále financuje každý odberateľ elektrickej energie cez tarifu za prevádzkovanie systému, ktorá je vo výške 26 eur za Mwh.doplnil Poláček s tým, že lokálny zdroj napríklad nemusí platiť tarifu za prevádzkovanie systému.dodal Poláček.