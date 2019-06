Prezidentka: Slovensko musí mať navonok jednotnú zahraničnú politiku

Zuzana Čaputová, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. júna (TASR) - Zahraničná politika Slovenska na úrovni najvyšších ústavných činiteľov má byť jednotná. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová po tom, čo s predsedom Národnej rady SR Andrejom Dankom (SNS) a premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) podpísali na Bratislavskom hrade deklaráciu o proeurópskej a proatlantickej orientácii Slovenska.uviedla Čaputová.uviedol šéf parlamentu Danko. Únia podľa jeho slov dnes nemá inú alternatívu. "doplnil Danko. Napriek tomu, že Slovensko patrí do EÚ, Danko zdôrazňuje, že svet má štyri svetové strany. "podotkol.Aj podľa premiéra Petra Pellegriniho je potrebné posilňovať široký politický koncenzus a vysielať občanom jednoznačný signál o geopolitickej príslušnosti Slovenska.povedal Pellegrini.Zdôraznil, že Slovensko je dnes pevne integrované vo všetkých formách európskej spolupráce a nechce v Európe umelé deliace čiary, ktoré by boli v rozpore s myšlienkou európskej integrácie. Deklaroval záujem pracovať pre záujmy občanov SR.