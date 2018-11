Polačeka v Košiciach podporil aj predseda kraja Trnka

Ilustračné foto. Foto: TASR Edmund Örzsik Foto: TASR Edmund Örzsik

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 11. november (TASR) – Kandidáta na primátora Košíc Jaroslava Polačeka (SaS, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS) prišiel do volebnej centrály podporiť aj predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Podľa jeho slov ide o historicky najväčšiu šancu na dobrú spoluprácu medzi vyšším územným celkom a mestom Košice. Ako pre novinárov povedal, verí, že sa to podarí.uviedol. Podľa jeho slov spolupráca nebola ideálna ani v predchádzajúcich volebných obdobiach, kedy boli predstavitelia mestskej aj krajskej samosprávy z rovnakej politickej strany.povedal.Podľa jeho slov má Polaček oproti iným potenciálnym víťazom najväčšiu pravdepodobnosť na dobrú spoluprácu so zastupiteľstvom.Predseda KSK Trnka si myslí, že po sobotňajších (10.11.) komunálnych voľbách dôjde k zmene na postoch vo viacerých mestách a obciach.dodal s tým, že od výsledkov očakáva najmä dynamiku, a to hlavne v samosprávach, kde funkcie zastávali dlhoroční primátori a starostovia, ktorí podľa jeho slov už neboli dostatočne aktívni.