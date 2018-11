Komunálne voľby 208: Účasť vo voľbách je zatiaľ viac ako 50 %

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Drozd Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Drozd

Bratislava 11. novembra (TASR) – Po spracovaní viac ako tretiny zápisníc miestnych volebných komisií je volebná účasť v komunálnych voľbách 52,05 percent. Vyplýva to z údajov, ktoré na svojej webovej stránke zverejnil Štatistický úrad SR.Obyvatelia slovenských miest a obcí si v sobotu volili nových starostov, primátorov a komunálnych poslancov. Volebné miestnosti v takmer troch tisíckach samospráv boli otvorené od 7.00 h do 22.00 h. Voliť mohlo viac ako 4,4 milióna obyvateľov, a to plnoletí občania SR aj cudzinci. Pre viac ako 55.000 ľudí boli komunálne voľby vôbec prvé, v ktorých mohli voliť.