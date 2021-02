Poľadovica komplikuje situáciu na cestách pod Tatrami, technika cestárov nestačí

Pomôcť by mohol traktor

8.2.2021 - Situácia na cestách pod Tatrami je pre poľadovicu veľmi zlá. Cestárom sa podarilo sprejazdniť hlavné ťahy, problematické sú však niektoré úseky.„Robíme, čo sa dá, vyťahujeme zapadnuté autá a snažíme sa, aby boli cesty prejazdné, pracujeme najmä na nebezpečných úsekoch,“ povedal pre agentúru SITA Marcel Polomský zo Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Poprad.



Na niektorých cestách však technika cestárov nestačí. Napríklad na ceste so strmým svahom do Gánoviec cestárskej auto v prvej zákrute nepochodilo a muselo sa vrátiť späť. „Budeme tam musieť zrejme poslať traktor,“ dodal Polomský.



Pre silnú poľadovicu boli dnes ráno uzatvorené časti ciest v úseku Liptovská Teplička – Vikartovce a v úseku Štrba – Šuňava. Z rovnakého dôvodu je ťažko prejazdná cesta Spišská Nová Ves – Smižany – Spišský Štvrtok, informuje internetová stránka stellacentrum.sk.



Na nebezpečnú situáciu na cestách upozorňuje aj popradská samospráva. „Žiadame obyvateľov, aby von vychádzali len v nutných prípadoch, aj to len s veľkou opatrnosťou,“ uvádza mesto na svojej internetovej stránke. Správa mestských komunikácií cez noc vysypala 100 ton posypovej soli.

Pomáhajú aj hasiči



Na cestách pomáhajú aj hasiči. Ako agentúru SITA informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, odstraňujú popadané stromy a zasahujú aj pri nehodách.



Slovenský hydrometeorologický ústav vydal ešte v nedeľu výstrahu druhého stupňa pred poľadovicou v okrese Poprad a Kežmarok. Platí dnes do 15:00. Upozorňuje, že tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako napríklad dopravu či pohyb ľudí.

Zjazdnosť ciest v Košickom kraji komplikuje poľadovica

Keďže posypovú soľ zmýval dážď, cestári mohli na niektorých úsekoch aplikovať iba inertný materiál.

Na cestách Košického samosprávneho kraja (KSK) sa od nedele (7. 2.) tvorí poľadovica, na niektorých úsekoch ciest platia naďalej dopravné obmedzenia. V okrese Spišská Nová ves robia problémy aj padajúce stromy.



"Konkrétne na ceste II/546 Hnilíčk – Švedlár spadlo na cestu niekoľko stromov, ktoré už odstraňujúci hasiči. Cesta je prejazdná, no treba na nej zvýšiť pozornosť. V obci Hnilčík spadol na cestu elektrický stĺp, dopravu tu riadi polícia," uviedla pre TASR hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



Aktuálne sa poľadovica stále tvorí na cestách II. a III. triedy v okrese Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie. Cesty v Košickom kraji sú mokré, lokálne sa na nich môže tvoriť aj poľadovica či kašovitý sneh. V teréne sú naďalej všetky mechanizmy krajskej správy ciest, ktoré pracujú na zjazdnosti ciest.



Obojstranný zákaz vjazdu pre nákladné autá nad 3,5 tony platí od nedele na ceste I/16 medzi obcami Dobšiná a Dobšinská ľadová jaskyňa. Cesta medzi Smižanmi a Spišským Štvrtkom je už aktuálne prejazdná, rovnako je prejazdný aj Folkmársky kopec. V okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie je vyhlásený I. situačný stupeň, na cestách II. a III. triedy sa môže naďalej tvoriť poľadovica. Horské priechody Soroška a Dargov sú prejazdné, vodičov však cestári upozorňujú, aby prispôsobili jazdu stavu vozovky.



"Správa ciest Košického samosprávneho kraja od nedele posypala 470 kilometrov ciest a minula takmer 900 ton posypového materiálu. Krajskí cestári absolvovali 178 výjazdov, najhoršia situácia bola na Spiši, kde na celom území okresov Spišská Nová Ves a Gelnica spôsoboval problémy mrznúci dážď. Pre poľadovicu mali problém dostať sa na niektoré úseky aj mechanizmy Správy ciest KSK," doplnila Terezková. Keďže posypovú soľ zmýval dážď, cestári mohli na niektorých úsekoch aplikovať iba inertný materiál.





