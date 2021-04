Polášek a Dodig skončili pred bránami finále. Svoje podanie síce neprehrali, ale nezvládli tajbrejky

Nezvládnuté tajbrejky

Vo finále proti Chorvátom

2.4.2021 (Webnoviny.sk) - Slovák Filip Polášek a Chorvát Ivan Dodig nepostúpili do finále štvorhry na turnaji prestížnej série ATP Masters 1000 v Miami na Floride. Turnajové štvorky prehrali s britským duom Daniel Evans Neal Skupski za 1:42 h 6:7 (4), 6:1, 8:10.Evans a Skupski premenili tretí mečbal a spolu zabojujú o prvú deblovú trofej. Neal Skupski len pred týždňom ovládol podujatie Abierto Mexicano Telcel v Acapulcu, ale po boku brata Kena Skupského . Podľa webu ATP Tour sa však museli bratia dočasne rozísť, lebo Kenovi diagnostikovali krvnú zrazeninu v pravej nohe pred ich zamýšľaným spoločným presunom do Miami.Tesná prehra Poláška s Dodigom je o to mrzutejšia, že slovensko-chorvátsky tandem v zápase ani raz neprehral svoje podanie a, naopak, využil všetky tri brejkbalové príležitosti.Šampióni Australian Open však nezvládli oba tajbrejky. Klasický tajbrejk prehrali 4:7, keď od stavu 5:5 nezískal ani bod. V rozhodujúcom tzv. supertajbrejku v treťom sete za stavu 6:9 čelili trom mečbalom súperov. Prvé dva ešte odvrátili, ale tretí už nie a prehrali 8:10.Za účasť v semifinále si Polášek a Dodig rozdelia nezdanenú prémiu 38 000 USD a 360 bodov do rebríčka. V deblovom renkingu po turnaji v Miami by sa mal Polášek posunúť z desiateho na ôsme miesto práve pred svojho partnera Dodiga.Súpermi Evansa a N. Skupského v miamskom finále budú turnajové dvojky z Chorvátska Nikola Mektič a Mate Pavič.V semifinále si poradili so siedmym nasadeným americko-britským duom Rajeev Ram, Joe Salisbury 6:3, 7:6 (5).