NHL: Tatar bodoval v piatom zápase za sebou, Chára sa pobil

Slovenský hokejista Tomáš Tatar bodoval v zámorskej NHL v piatom zápase za sebou. Dvoma asistenciami prispel k triumfu Montrealu na ľade Ottawy 4:1.





NHL - výsledky:

Tatar má v prebiehajúcej sezóne na konte celkovo 23 bodov (7+16) v 32 vystúpeniach. Jeho formácii s Phillipom Danaultom a Brendanom Gallagherom sa darilo, na konto 30-ročného útočníka pribudli aj tri plusové body a jedna strela. Na ľade strávil spolu 15:05 min, podieľal sa na prvom a štvrtom góle svojho tímu. Montreal uspel v treťom stretnutí za sebou, hoci mu pre zranenie v dolnej časti tela chýbal najlepší strelec, 18-gólový Tyler Toffoli.Elitný útok Canadiens nazbieral šesť bodov, Gallagher s Danaultom si pripísali po góle a asistencii. "Nemôžeme sa oprieť o nášho najlepšieho kanoniera, ale dobré mužstvo dokáže nájsť cestu za víťazstvom aj bez svojej najväčšej hviezdy. V každom zápase sa držíme nášho herného systému, nech už je na ľade ktokoľvek. Takto sa dá víťaziť a nám sa to momentálne darí," povedal Danault na oficiálnom webe NHL. Montreal vyhral aj v druhom stretnutí po deväťdňovej prestávke vynútenej COVID-19 protokolom, bodoval po šiesty raz v sérii.Mathew Barzal sa blysol hetrikom a pridal dve asistencie pri víťazstve New Yorku Islanders doma nad Washingtonom 8:4. Jeho kolega z formácie Jordan Eberle strelil dva góly a na jeden prihral, hosťom nestačili na bodový zisk dva zásahy obrancu Johna Carlsona. "Barzal sa nespoliehal len sám na seba, veril spoluhráčom. Veľa toho nakorčuľoval a celkovo ukázal veľa energie," povedal domáci tréner Barry Trotz. "Keď využívame naše silné stránky, útok s Jordanom Eberlem a Leom Komarovom môže fungovať," dodal päťbodový hrdina Barzal.Slovenský obranca hostí Zdeno Chára odohral 18:32 min, mal dva mínusové body, rozdal šesť "hitov" a na konci duelu sa pobil s Mattom Martinom. Podľa portálu Hockey Fights to bol jeho 70. pästný súboj v profilige, mal v ňom navrch a napokon Martina poslal na ľad. Slovenský útočník Richard Pánik sa druhýkrát za sebou nezmestil do zostavy Capitals. "Prehrali sme a inkasovali sme osem gólov. Môžeme sa jedine pokúsiť to zlepšiť v nasledujúcom vystúpení," uviedol tréner Washingtonu Peter Laviolette.Dallas prerušil šesťzápasovú víťaznú šnúru Nashvillu, keď uspel na jeho ľade 4:1. Andrej Sekera mal minutáž 16:40, do štatistík sa nezapísal. Ďalší slovenský obranca Erik Černák vynechal pre zranenie v dolnej časti tela štvrtý duel za sebou, jeho Tampa Bay si poradila doma s Columbusom 3:2. Brayden Point k tomu prispel dvoma gólmi a brankár Andrej Vasilevskij 36 zákrokmi. Lightning sa dočkali víťazstva po troch prehrách, Ross Colton a Point otočili výsledok v tretej tretine v rozpätí 66 sekúnd. "Bol to náročný duel, hrali sme proti silnému a nepríjemnému súperovi. Bolo to hore-dole, stavili sme na to, čo sme si povedali pred zápasom, a vyšlo to," povedal Colton.Pittsburgh po viac ako šiestich rokoch uspel v Bostone, pod výhru 4:1 sa brankár Casey DeSmith podpísal 30 zákrokmi. Penguins bodovali naplno v piatom stretnutí za sebou. V bránke domácich stál Čech Daniel Vladař, Slovák Jaroslav Halák bol na striedačke. "Rozprávali sme sa o nepriaznivej šnúre na ľade Bostonu. Už trvala príliš dlho, urobili sme všetko, aby sme ju konečne prestrihli," vyhlásil útočník Pittsburghu Zach Aston-Reese.Jesper Fast rozhodol 29 sekúnd pred koncom tretej tretiny o triumfe Caroliny na ľade Chicaga 4:3. Dva góly hostí zaznamenal Warren Foegele, pri zásahu na 2:0 mu pomohol odraz puku od obrancu Blackhawks Duncana Keitha. "Chcel som len prihrať Ninovi Niederreiterovi, nahadzovať pred bránku. Je zvláštne, ako to niekedy v hokeji chodí, niektoré góly sú zrejmé, ale niektoré sú len šťastné odrazy. Treba hrať jednoducho a potom prídu aj tie odrazy," povedal Foegele.



Ottawa - Montreal 1:4 /T. TATAR za hostí 0+2/,

Florida - Detroit 3:2 pp,

Tampa Bay - Columbus 3:2,

NY Islanders - Washington 8:4,

Buffalo - NY Rangers 2:3 pp,

Boston - Pittsburgh 1:4,

Nashville - Dallas 1:4,

Chicago - Carolina 3:4,

Vegas - Minnesota 2:2 v tretej tretine