Polášek môže na US Open prekonať svoje maximum, s Peersom vyzvú trojky pavúka

Maximum z roku 2012

Traja slovenskí juniori

7.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Filip Polášek postúpil už do štvrťfinále štvorhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku, čím si vyrovnal osobné maximum na tomto podujatí. Po boku Austrálčana Johna Peersa ako nasadené osmičky v osemfinále zdolali holandské duo Wesley Koolhof Jean-Julien Rojer 4:6, 6:3, 6:4.Polášek a Peers sa zaskveli 38 víťaznými údermi a využili dve príležitosti na brejk. Súpermi Poláška a Peersa v boji o postup do semifinále budú v utorok približne po 21.00 h SELČ turnajové trojky z Francúzska Pierre-Hugues Herbert Tridsaťšesťročný Polášek hrá v deblovej súťaži na US Open po deviaty raz. Jeho maximum bolo až doteraz štvrťfinále z roku 2012, vybojoval si ho spoločne s Rakúšanom Julianom Knowlem. Aktuálne hrá s Peersom, čo je ich prvý spoločný grandslamový turnaj.Polášek predtým dva roky úspešne reštartoval kariéru po boku Chorváta Ivana Dodiga, s ktorým v úvode aktuálnej sezóny triumfovali na Australian Open. Na konci júla však oznámili pracovný rozchod.V pondelok sa na US Open predstavili aj traja slovenskí juniori v 1. kole dvojhry a ani jeden z nich neuspel. Medzi chlapcami Peter Benjamín Privara prehral s Francúzom Maxom Westphalom 4:6, 3:6.Medzi dievčatami Bianca Behúlová podľahla Američanke Elizabeth Colemanovej 2:6, 6:2, 3:6 a Radka Zelníčková nestačila na ďalšiu Američanku Reese Brantmeierovú 3:6, 1:6. V utorok sa Behúlová aj Zelníčková predstavia v 1. kole štvorhry po boku zahraničných hráčok.